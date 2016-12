Schopfheim. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr findet der Familiengottesdienst der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Wiechs an Heiligabend um 15.30 Uhr wieder in Kooperation mit dem „Hotel Krone“ statt. Deshalb lädt die Gemeinde in den Hof der „Krone“ ein. Nach dem Gottesdienst, der von Pfarrer Kai P. Tilgner und dem Puppenbühneli Pfeil gestaltet wird, gibt es am „Lagerfeuer“ Glühwein und Kinderpunsch von Reinhard Hauri und Team. Es gibt auch Sitzmöglichkeiten für die, die nicht so gut stehen können.

Um 17 Uhr ist dann wie gewohnt der Familiengottesdienst im Gemeindezentrum Langenau. Hier gestalten die Konfirmanden und die Jugendmitarbeiter des „Tollen Teams“ mit dem klassischen Krippenspiel „Hilfe, die Herdmanns kommen“ den Gottesdienst mit. In beiden Familiengottesdiensten kann das „Friedenslicht aus Bethlehem“ nach Hause mitgenommen werden.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird der Gottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr in der Kapelle Wiechs gefeiert. In diesem Gottesdienst erklingt festliche Weihnachtsmusik von Stella Gut, Querflöte, und Rudolf Wintgens, Orgel.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet der Gottesdienst mit Abendmahl im Gemeindezentrum Langenau um 10 Uhr statt. Beide Gottesdienste feiert Pfarrer Kai P. Tilgner mit der Gemeinde.

Ebenfalls eine gute Tradition ist es geworden, dass am Altjahresabend, Samstag, 31. Dezember, der Männerchor des Gesangvereins Wiechs den Gottesdienst mit Abendmahl um 15.30 Uhr in der Kapelle Wiechs musikalisch bereichert. Um 17 Uhr klingt dann das Jahr 2016 im Gemeindezentrum Langenau mit einem Gottesdienst mit Abendmahl aus. Hier bietet der Ältestenkreis am Anfang wieder einen Umtrunk an, damit Pfarrer Tilgner, der beide Gottesdienste liturgisch leitet, Zeit hat, von Wiechs nach Langenau zu kommen. Und am 1. Januar feiern Pfarrerin Martina Weber-Ernst und Pfarrer Kai P. Tilgner um 17 Uhr gemeinsam in der Hausener Kirche den Neujahrsgottesdienst für die Dienstgemeinschaft der Kirchengemeinden Hausen, Schopfheim, Gersbach und Fahrnau.

Im Anschluss gibt es in guter Tradition einen Sektempfang, um auf das neue Kalenderjahr anzustoßen.