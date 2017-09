Schopfheim Mit der Kunst mitten in die Stadt

Von Werner Müller

„Das wird spannend“: Mark-Roland Fuchs ist schon ein bisschen aufgeregt, wenn er von seinem neuen Projekt redet. Der Künstler aus dem Kleinen Wiesental traut sich mit seiner neuen Galerie mitten in die Stadt.

Schopfheim. In der Hauptstraße, nach der Pflugkurve, direkt über dem Gewerbekanal und dort, wo einst das Café Schwarzwaldstüble und später das „Da Leo“ beheimatet waren, will Mark Roland Fuchs künftig Kunst präsentieren - nicht nur seine eigene, sondern auch die von befreundeten Malern und Bildhauern.

Die Eröffnung ist für Ende dieses Monats geplant. Seit Wochen ist Fuchs bereits in den Räumlichkeiten tätig, die noch immer einer kleinen Baustelle gleichen. Er ist deshalb im Augenblick weniger Künstler, als vielmehr Handwerker, der sich um Fußboden, Elektroleitungen und vor allem um eine möglichst optimale Beleuchtung kümmert.

Schließlich sollen die Bilder und Skulpturen künftig im besten Licht erscheinen. Die Räumlichkeiten hält Mark-Roland Fuchs nicht nur wegen ihrer zentralen Lage für „ideal“, sondern auch wegen ihres Zuschnitts. Die neue Galerie ist für ihn zudem so etwas wie eine Art Heimkehr. Hatte er doch fast 30 Jahre lang in der Entegaststraße ein Atelier.

Für seine neue Galerie hat er sich denn auch ein spezielles Konzept einfallen lassen. Im Freien und in den Ausstellungsräumen selbst möchte er Tische und Stühle aufstellen und Kaffee ausschenken.

„Es soll aber kein Café mit Kunst werden“, betont er. Vielmehr wolle er mit dem gastronomischen Angebot die „Hemmschwelle“ senken und den Besuchern den Zugang zur Kunst erleichtern. „Wenn die schon mal da sitzen, können sie auch schnell reinschauen“, so sein Kalkül.

Zum Auftakt plant er zwar eine Ausstellung mit eigenen Werken, doch in Zukunft sollen die Besucher auch die Werke anderer Künstler zu Gesicht bekommen. Denn in der Region gibt es aus seiner Sicht vergleichsweise „wenige professionelle Galerien". Ihm schweben diesbezügliche eine Vernetzung und ein Austausch vor. Er stehe beispielsweise in engem Kontakt zu Volker Scheurer und zu einem Künstler aus Spanien.

Von seinen eigenen Werken will Mark Roland Fuchs hauptsächlich Elemente seiner Serie „Quo Vadis“ ausstellen – Porträts von geflüchteten Menschen auf groben Holzbrettern. „Das sind fast Halbskulpturen“, so Fuchs. Er habe damit schon angefangen, bevor die Flüchtlingswelle über Europa hereinbrach. Diese Porträts seien jetzt allerdings aktueller denn je. Zeigen will er außerdem „Faces“ auf Büttenpapier, die ebenfalls fast dreidimensionalen Charakter aufweisen. Sehr intensiv beschäftigt sich der Klein Wiesentäler Künstler derzeit außerdem mit der „digitalen Malerei“, die er auf Edelstahlplatten druckt.

Mark Roland Fuchs seit 1988 Ateliers in Schopfheim und Ried, seit 2015 nur noch in Ried; Einzel- und Gruppenausstellungen seit 1980 in der BRD, Schweiz, Schweden, USA und Frankreich, unter anderem: Galerie „Forum Avis“ und Galerie „Carré d’Or“ (beide Paris), Landesgartenschau „Grün 99“ Weil am Rhein und Galerie K in Palma de Mallorca.