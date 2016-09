„Das fühlt sich gut an für uns beide“: Mark Wise und Christian Dietkron haben nach einer mehrjährigen musikalischen Reise ein gemeinsames Zuhause gefunden. Insofern ist es kein Zufall, dass die erste CD der beiden Schopfheimer Musiker auch diesen programmatischen Titel trägt: „Home“. Von Werner Müller Schopfheim. Vor einigen Jahren liefen sich der aus Kalifornien stammende Gitarrist und Sänger Mark Wise und der Schopfheimer Gitarrist Christian Dietkron erstmals über den Weg und hatten gleich einen guten Draht zueinander. Seit zwei Jahren machen sie nun musikalisch gemeinsam Sache, riefen die „Wise Dietkron Band“ ins Leben und bestritten mit großem Erfolg etliche Live-Konzerte in der Region, darunter auch zwei restlos ausgebuchte in der „Heubühne“ in Enkenstein (wir berichteten). Im Laufe dieser Zeit wuchs die Band immer mehr zusammen. Neben dem alten Gefolgsmann von Mark Wise, Ginger Gee am Bass, stießen Rebekka Dold (Gesang) und Gioacchino Ragusa (Schlagzeug) hinzu – und fühlten sich alle alsbald in dem Quintett nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich zuhause. Aus diesem Geist heraus entsprang schließlich die „Home“-CD mit „American Songs“ – allesamt aus der Feder von Mark Wise, alte und neu aufgelegte, umarrangierte sowie neue Lieder mit einer Bandbreite, die von Folk und Country bis zu Blues und Soul reicht, mit sehr viel akustischem und elektrischem Gitarrensound. Mit einem Wort: typisch Mark Wise. Der in Los Angeles aufgewachsene Musiker möchte sich nicht in eine bestimmte Schublade stecken lassen. Vielmehr stand er schon als Jugendlicher unter dem Einfluss von allen möglichen Stilrichtungen, und so klingen seine Songs bis heute. „Ein bissle jazzig, bluesig und R+B“, so der seit über 20 Jahren in Schopfheim lebende Musiker in seinem charmanten deutsch-amerikanischen Tonfall. Mit Christian Dietkron steht ihm einer Gitarrist allererste Güte zur Seite, der aufgrund seiner breiten musikalischen Ausbildung und seinem Jazz-Hintergrund in der Lage ist, den Amerika-Songs frisches Leben einzuhauchen, wie Mark Wise selbst es ausdrückt. Eines stand für die beiden beim CD-Projekt von Anfang an fest: „Wir wollen live spielen“. Dabei war ihnen durchaus klar, wie schwierig es ist, die Live-Atmosphäre authentisch auf den Tonträger zu bannen. Im Studio von Andreas Giesler, einem alten Freund von Mark Wise, machte sich die Band ans Werk. Sie spielten zwar alle zusammen – aus Platzgründen allerdings auf zwei Etagen, ohne Sichtkontakt, nur über Kopfhörer miteinander in Verbindung. Und siehe da: Es klappte trotzdem wie am Schnürchen. „Erstaunlicherweise konnten wir bei den meisten Songs gleich die ersten Versionen nehmen“, so Mark Wise und Christian Dietkron. In rund einer Woche waren die elf Songs im Kasten – und wie: „Das lebt“, zeigen sich die beiden mit diesem ersten bleibenden Zeugnis ihrer musikalischen Heimreise mehr als zufrieden. In alle Freude über das gelungene musikalische Ergebnis mischte sich für die Band indes auch ein tragische Note: Kurz vor der Veröffentlichung der CD starb Bassist Ginger Gee (Michael Gottstein). Er hatte trotz schwerer Krankheit bis zuletzt bei den Aufnahmen mitgespielt und die vier Kollegen seiner ausgewiesenen „Lieblingsband“ darin bestärkt, das Projekt zu einem guten Ende zu bringen. Dass die Songs auf fast schon altmodische Weise auf einer CD erscheinen und nicht, wie es heute durchaus üblich ist, aus dem Internet herunterzuladen sind, macht für Mark Wise und Christian Dietkron durchaus Sinn. Erstens passe diese klassische Wiedergabeform besser zu einer Live-Darbietung. Und zweitens stelle eine CD mitsamt dem beiliegenden Booklet voller Fotos, Infos und Songtexten eben mehr dar als nur Musik. „Du hast was in der Hand“, so der Traditionalist Mark Wise. Mit ihrer CD im Gepäck startet die Wise Dietkron Band im Herbst eine kleine Konzertreihe. Der erste Auftritt findet am 7. Oktober im „Café Verkehrt“ in Oberhof statt, am 8. Oktober folgt ein Konzert im Spritzenhaus in Wehr-Öflingen. Weitere Auftritte sind geplant in Weil am Rhein, Freiburg und St. Märgen sowie – natürlich– ein oder zwei Heimspiele auf der „Heubühne“ in Enkenstein. Weitere Informationen: www.wise-dietkron-music.de