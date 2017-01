Es ist nie zu spät, seine Träume zu verwirklichen. Dies dachte sich auch Paul Holzmayer aus Schopfheim, der erst mit über 60 Jahren anfing, seine Geschichten nicht nur für die Schublade zu schreiben, sondern sie zu veröffentlichen. Nun ist sein neues Buch „Alles kam anders“ erschienen.

Schopfheim. Schicksale, Eifersucht, Verlust, Liebe – in seinem neue Werk beleuchtet Holzmayer in 19 Kurzgeschichten alle Facetten des Lebens. Mit viel Empathie und anschaulichen Texten gelingt es dem Autor, den Leser in die jeweilige Situation zu verpflanzen. Er fiebert mit den Protagonisten mit, hat Verständnis für ihr Handeln oder erkennt sich sogar selbst manchmal wieder.

Die Inspirationen Holzmayers sind vielfältig: Manche Geschichten hat er selbst erlebt, wie die turbulente Verabredung mit einer Polizistin in Austin – Holzmayer hat in den USA studiert – manche hat er aber auch „aufgeschnappt“, zum Beispiel aus Zeitungsberichten, und „mit der eigenen Fantasie ergänzt“, wie der 79-Jährige erklärt.

So handelt etwa eine Geschichte von einer Frau, die ihren Mann und ihre Tochter bei einem schrecklichen Tauchunfall verliert. Wieder andere sind reine Fantasie, „da habe ich Ideenfunken zu Geschichten verarbeitet“, so Holzmayer.

Der in Stuttgart aufgewachsene Hobbyautor lief schon immer mit offenen Augen durch die Welt. Er ist neugierig auf die Menschen, auf die Natur, auf die Tiere – auf die Welt. Auf diese Weise entstehen so herrlich treffliche Sätze, wie dieser aus dem aktuellen Buch: „Aber mit der Zeit dominierte die Überzeugung, dass das Leben ein Kampf sei, bei dem man nicht alles beeinflussen könne, bei dem man viel einstecken müsse, bei dem man sich aber auch wehren könne und müsse, um Raum zu schaffen für die eigene Existenz.“

Als Manager für einen internationalen Konzern ist Paul Holzmayer viel herum gekommen, privat hat er alle Kontinente bereist und konnte dort seinen weiteren Leidenschaften, der Jagd und der Tierfotografie, nachgehen. Die Wände in seiner Wohnung sind noch heute mit besonderen Aufnahmen von Abenteuern etwa in Indien oder Nepal geschmückt.

Eine Charaktereigenschaft kommt ihm sowohl beim Schreiben als auch auf den Jagdreisen zu Gute: Geduld. Bis ein Buch wirklich fertig ist, vergeht lange Zeit. Immer wieder überarbeitet Holzmayer die Geschichten und feilt sie weiter aus. Vorab zu lesen bekommen sie seine Frau und seine Tochter, auf deren Meinung Paul Holzmayer viel Wert legt. Beide sind wie er sehr belesen. Die Bücherregale im Hause Holzmayer sind bis zur Decke befüllt. „Ich lese fast immer parallel an mehreren Büchern“, sagt der Hobbyautor.

Schon als Jugendlicher war Holzmayer immer in der Stuttgarter Stadtbibliothek zu finden und hat alles gelesen, was ihm in die Finger kam. Das Schreiben hat ihm bereits in der Schule Freude bereitet, ist aber Zeit seines Lebens ein Hobby geblieben. Mit einem fordernden Beruf, einer Familie und dem Reisen blieb nur wenig Zeit fürs Schreiben.

Doch als „die Tretmühle des Berufs“ hinter ihm lag, stürzte er sich in sein Hobby, „das mittlerweile zur Passion geworden ist“, sagt der 79-Jährige. Beim Berliner epubli-Verlag hat er mittlerweile schon sechs Bücher veröffentlicht, unter anderem einen Roman über eine Liebesgeschichte in Afrika, Erlebnis- und Reiseberichte und einen biografischen Roman über den streitbaren Zoologen Alfred Edmund Brehm.

Und nun ist es also eine Sammlung von Kurzgeschichten geworden. Warum? Ganz einfach: Weil Paul Holzmayer bereits früher viele Kurzgeschichten geschrieben hat, „die es einfach Wert sind, gelesen zu werden“, und um der Haltung des bekannten Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki nach zu kommen, der zu Lebzeiten immer wieder betont hatte, dass jeder Roman, der mehr als 500 Seiten umfasst, schlecht sei.

Paul Holzmayer wurde 1937 in Arzis / Bessarabien (deutsche Kleinstadt im damaligen Rumänien) geboren. Er wuchs in Stuttgart auf und studierte Betriebswirtschaft in Deutschland und den USA. Er war lange als Manager für einen internationalen Konzern tätig.

Vor den Veröffentlichungen bei epubli hat Holzmayer bereits mit anderen Verlagen ein Jagdreisebuch, ein Sachbuch über Naturschutz und Gedichte veröffentlicht. Buch: „Alles kam anders“, Kurzgeschichten, 2016, epubli-Verlag Berlin, ISBN: 978-3-7418-5923-6