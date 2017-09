Schopfheim Muntere Schar fuhr über Stock und Stein

Schopfheim (os). „Radfahren liegt im Trend und macht Spaß“: So hatte Hubert Klemm, Triathlon-Trainer der Turnerschaft Langenau, seinen schon traditionellen Beitrag zum diesjährigen Sommerferienprogramm der Stadt umschrieben. Und der Einladung zum trendigen Radeln kam ein knappes Dutzend Kinder, übrigens mehrheitlich Mädchen, nach.

Bevor es allerdings ans gemeinsame Strampeln auf dem Asphalt des Parkplatzes und den Wegen drumherum ging, überprüfte Klemm die Sicherheit: Jeder Teilnehmer musste einen Helm tragen, die Räder mussten die entsprechenden Vorrichtungen von der intakten Schaltung über funktionierende Bremsen bis hin zu genug Luft in den Pneus haben.

Die Mountainbikes waren alle gut in Schuss und die Mädchen und Jungs alle mit Helm da, und so stand einem kurzweiligen Vormittag rund ums Radfahren nichts mehr im Weg. Nach den Tipps zur richtigen Fahrtechnik und dem Einüben auf dem Gelände beim Schwimmbad radelte die muntere Schar hinunter an die Wiese, von dort in den Fahrnauer Wald, wo es so richtig zur Sache ging beim Radeln über Buckel, Steine oder Baumwurzeln. Nach gut zwei Stunden lud der Coach seine Schützlinge in die Eisdiele ein. Alles habe richtig Spaß gemacht, hieß es seitens der Mädels und Jungs. Klemm sagte beim Abschied, dass am Mountain-Biken und auch den anderen Triathlon-Disziplinen Laufen und Schwimmen interessierte Kinder und Jugendliche im Triathlon-Nachwuchstraining in Langenau willkommen sind.

„Im Vorjahr sind zwei Ferienspaß-Kids zu uns gekommen und trainieren seither mit uns, haben auch schon an Wettkämpfen teilgenommen. Alleine deshalb lohnt unser Engagement im Ferienspaß der Stadt“, sagte der Triathlet. Wichtig sei darüber hinaus, dass man Kindern auf diese kurzweilige Weise sicheres Beherrschen des Rades und damit sichere Teilnahme am Straßenverkehr beibringen könne. Infos über Trainingszeiten und alles andere im Zusammenhang mit Mountain-Biken oder Radfahren bei der Turnerschaft Langenau gibt es unter www.tsch-langenau.de oder bei Hubert Klemm (Tel. 07627/8997, E-mail: klemmtriathleten@aol.com).