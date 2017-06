Schopfheim Nagelklopfen und Schubkarrenfahren

Unter dem Motto „Olympische Spiele“ fand kürzlich das Schulfest der Grundschule statt.

Schopfheim-Langenau . Stellvertretend für alle Nationen zogen acht Länder (Irland, Italien, Deutschland, Spanien, Schweiz, Österreich, Frankreich und Griechenland) mit Flaggen und Nationalhymne ins Löwenzahnstadion ein. Feierlich versicherten die Teilnehmer, dass sie sich fair und mit jeder Menge Spaß messen wollen.

Grundgedanke war nicht der Wettkampf, sondern das Miteinander und die Freude am Spiel. So galt es an acht Stationen (Strohrundballen-Rollen, Nagelklopfen, Torwandschießen, Wassertransport, Verkleidungslauf, Angelspiel, Schubkarrenfahren, Säckchenwerfen), sich in Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Treffsicherheit zu beweisen.

Bei herrlichem Wetter boten die jungen Athleten unter Mithilfe der Eltern ein großes olympisches Spektakel. Zwischendurch durften die Kinder sich unter dem Rasensprenger abkühlen.

Nach erfolgreichen Wettkämpfen gab es eine Siegerehrung, bei der jedes Kind eine Medaille erhielt, sowie zum Abschluss einen feierlichen Auszug der Nationen.

Anschließend konnten sich alle an einem Büffet stärken. Dabei dankte die Schulgemeinschaft auch der langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden und Vorsitzenden des Fördervereins, Daniela Klimmer, für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren und verabschiedete sie unter großem Applaus.