Schopfheim Natur und Ernährung im Blickpunkt

Großes Besucherinteresse herrschte am Sonntag auf dem Hof Dinkelberg, für Markus Hurter und Markus Feig ein erfreulicher Beleg dafür, dass die Art und Weise, wie man auf dem Demeterhof wirtschaftet, in der Region geschätzt wird.

Schopfheim-Wiechs (os). Auf dem Hofgelände war den ganzen Tag allerhand geboten für Groß und Klein. Beim Rundgang über das weitläufige Hofgelände, an einem Infostand und bei einer Führung konnte Einblick in die vielfältige Arbeit des Hofes genommen werden, etwa in den biologisch-dynamischen Gemüsebau, die Tierhaltung und Fleischgewinnung nach Demeter-Richtlinien, aber auch in die Arbeit, die das Hofteam mit „Menschen mit Assistenzbedarf“ leistet.

Bei den Führungen erfuhren die Besucher, dass der Hof Dinkelberg rund 100 Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet auf 65 Hektar Ackerbau sowie auf acht Hektar Gemüsebau und auf zwei Hektar Obstbau betreibt sowie rund 50 Mutterkühe mit Nachzucht, 220 Hühner und einige Schafe sowie Schweine in Freilandhaltung, also insgesamt fast 300 Tiere, beherbergt.

Geleistet wird die Arbeit von 30 Mitarbeitern sowie von 20 betreuten Mitarbeitern mit Assistenzbedarf.

Informiert wurde auch über die Philosophie des Arbeitens. Man wolle hinwirken auf einem achtsamen Umgang mit der Natur, auf „ganzheitliche Ernährung“ und auf ein gesellschaftliches Zusammenleben, bei dem der Mensch im Mittelpunkt stehe und bei dem es um Vertrauen, Solidarität, Freiheit, Respekt, Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit gehe, hieß es mit Hinweis auf die Bezeichnung des Hof Dinkelberg als „Landbauwerkstatt“.

In dieser gab es nicht nur viel Information, sondern auch rund zwei Dutzend Marktstände, an denen Bio-Produkte angeboten wurden, eine umfangreiche Verköstigung mit ebensolchen Erzeugnissen, teilweise auch bestritten von Horst Völker vom Landgasthof „Erdmannshöhle“ in Hasel mit „Smokern“.

Den ganzen Tag gab es ein Kreativ- und Spielangebot für Kinder - vom Töpfern über Filzen, Backen, Bogenschießen und Sackwettkämpfen bis hin zu Auftritten von „Pfeils Puppenbühne“.

Für die älteren Besucher spielten die Band „Café Mondial“ und Ben Meech zur Unterhaltung auf. Die Gastgeber um Markus Hurter und Markus Feig wiesen darauf hin, dass eine weitere Veranstaltung auf dem Hof Dinkelberg stattfinden wird.

Der Demeter-Betrieb beteiligt sich am kommenden Samstag, 7. Oktober, an den vom „Bodenfruchtbarkeitsfond“, „Basel Wandel“ und der „Bio-Stiftung Schweiz“ veranstalteten „Erlebnistagen Bodenfruchtbarkeit“. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr gibt es unter dem Motto „Kühe und ihre Bauern als Förderer der Bodenfruchtbarkeit“ schwerpunktartig Informationen zur Mutterkuhhaltung auf dem Hof Dinkelberg.

Es gibt Führungen zu den Rinderherden, aber auch Informationen zu Kompostierung, Spatenanalyse der Bodenqualität, biologisch-dynamische Präparate, Filmvorführungen zu regionalen Demeter-Betrieben sowie Fleisch- und Wurstwaren aus der Hof-Dinkelberg-Produktion.