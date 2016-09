Schopfheim (wm). Der Ente­gast gibt keine Ruhe: Am Schopfheimer Hausberg kommt es immer wieder zu Hangrutschen und Felsstürzen – zuletzt war dies im Dezember 2015 der Fall, als große Felsbrocken und jede Menge Erdreich den Wanderweg direkt im Anschluss an die Wiesebrücke blockierten und eine Spezialfirma am Steilhang aufräumen musste (wir berichteten).

Diesen Absturz nahm die Stadt zum Anlass, von einem Fachbüro ein geologisches Gutachten erstellen zu lassen. Ergebnis: Mit Erdrutschen in diesem Bereich ist auch in Zukunft zu rechnen.

Denn auf dem so genannten „Rotliegenden“ liegt nach Erkenntnis der Geologen eine zwei bis drei Meter dicke „Lockergesteinsdecke“ aus Hangschutt und Sand. Morphologische Auffälligkeiten wie eine unebene Oberfläche, Verwerfungen und Bodendellen lassen nach Auffassung der Geologen darauf schließen, dass diese Lockergesteinsdecke „mit großer Wahrscheinlichkeit“ in Bewegung und in einigen Bereichen bereits abgerutscht ist.

Durch die Aufräumarbeiten im Dezember sei der Hang kurzfristig zwar gesichert, so die Fachleute. Bei Frost oder extremen Regenfällen drohe das Lockergestein auf dem steilen Hang jedoch weiter abzurutschen.

Die Geologen schlagen deshalb eine „dauerhafte Böschungssicherung“ vor, um das Risiko zu minimieren. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten –­ ein stählernes Schutznetz für 220 000 Euro oder Spritzbeton. Der ist aber nicht nur teurer (260 000 Euro), sondern aus naturschutzrechtlicher Sicht auch nicht wünschenswert.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der absturzgefährdete Hang in einem beliebten Naherholungsgebiet liegt. Auf Waldwegen bestehe für so genannte „waldtypische Gefahren“ zwar keine erhöhte Verkehrssicherungspflicht. Felsstürze und Hangrutsche zählten indes nicht zu diesen waldtypischen Gefahren, woraus sich für die Stadt eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht ergebe.

Nicht zuletzt aus diesem Grund fänden im genannten Bereich regelmäßige Kontrollen statt, die jährlich zwischen 10 000 und 15 000 Euro kosten. Will sagen: Auf lange Sicht könnte sich der Einsatz eines Sicherungsnetzes durchaus bezahlt machen, zumal dieses nach Herstellerangaben eine Lebensdauer von bis zu 90 Jahren aufweist.