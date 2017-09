Schopfheim Neuer „Blues Monday“ in St. Agathe

Von Heiner Fabry

Der Verein „Jazz and Blues Südbaden – exbluesive“ hat in den vergangenen Jahren mit seiner hochkarätigen Konzertreihe „Blue(s) Monday“ im „Waldhaus“ in Schweigmatt viel Aufmerksamkeit erregt und sich eine treue Fangemeinde erworben.

Schopfheim-Raitbach. Für das Winterhalbjahr und das kommende Jahr stellen die Bluesfreunde aus Schopfheim jetzt ein deutlich erweitertes Angebot vor und werden die Konzerte mit international renommierten Künstlern auf das ganze Dreyeckland ausweiten (wir berichteten).

„Als besonderes Highlight werden wir ab August 2018 das Dreylandbluesfestival, das 2017 mit mehr als 600 Besuchern, großartiger Musik und gewaltiger Stimmung seine Premiere feierte, auf die ganze Region ausdehnen und als dauerhafte Einrichtung fest etablieren“, erklärte Klaus Deuss, musikalischer Organisator des Vereins. An drei Tagen, vom 24. bis 26. August 2018, wird das Bluesfestival bei Konzerten mit internationalen Bluesgrößen aus Afrika, Europa und dem Mississippi-Delta in den USA ins Dreyeckland holen und damit ein neues Kapitel in der Konzertreihe der Region aufschlagen.

„Aber auch die bestehenden Konzerte werden erweitert und fortgeführt“, führte Klaus Deuss weiter aus. Die Konzerte im „Wildhouse“ in Schweigmatt gehen ab dem 9. Oktober 2017 in die nächste Staffel.

Durch die spezielle Club-Atmosphäre im Waldhaus, bei der die Künstler praktisch in „Körperkontakt“ mit ihren Fans auftreten, hat sich diese Veranstaltungsreihe in kürzester Zeit tief in die Herzen der Bluesfreunde der ganzen Region gespielt.

Beginnen wird die diesjährige Staffel am 9. Oktober mit hartem, kompromisslosem Texas-Blues von Jim Suhler und Mike Morgan. Als weitere Künstler stehen Mr. Blues & The Tight Groove (30. Oktober) mit dem Gitarristen René Hemming und Electrified Soul featuring Alexis Camara (4. Dezember), der im letzten Jahr für den German Blues Award nominiert wurde, neben weiteren Höhepunkten auf dem Programm.

Der nächste Höhepunkt besteht in einer neuen Blues-Reihe in der Kirche St. ­Agathe in Fahrnau. Viele Fans des „Blue(s) Monday“ hatten angeregt, die Konzerte auch in größeren Räumlichkeiten, bei denen die Zuhörer auch sitzen können, zu präsentieren. Am 2. Oktober startet diese Reihe mit einem Auftritt von „JJ Thames“.

Die Sängerin aus Detroit, die mit ihrer ausdrucksstarken Stimme an die junge Tina Turner erinnert, präsentiert einen einzigartigen Mix aus R&B, Soul, Funk und natürlich dem Blues. Mit John Primer kann „Jazz and Blues“ am 27. November den mehrfachen Preisträger des Blues Music Award in Fahrnau vorstellen, der für seinen energiegeladenen Chicagoblues international bekannt ist. Weiter werden in dieser Reihe Shawn Holt &The Teardrops, Smokey Holman& Tweet, Mississippi Heat und als Premiere die Schweizer Blues-Größe Philipp Fankhauser zu hören sein.

Der 2015 gegründete Verein „Jazz und Blues Südbaden – exbluesive“, dessen Vorstand auch Alt-Bürgermeister Klaus Fleck angehört, hat sich zum Ziel gesetzt, durch hochkarätige Konzerte den Blues am Leben zu erhalten und ein zusätzliches Element in der Musikkultur der Region weiter zu etablieren. Durch die Mitarbeit von Klaus Deuss im Freien Radio Wiesental (Sendung: Stormy Monday Blues) wird die Arbeit für den Blues weltweit unterstützt.

Ein ausführlicher Flyer mit Angaben zu allen Veranstaltungen, allen Künstlern, den Daten und Veranstaltungsorten ist beim Freien Radio Wiesental erhältlich (www.freies-radio-wiesental.de). In seiner Sendung „Stormy Monday Blues“ wird Klaus Deuss ab dem 29. September alle Künstler mit Ausschnitten aus ihrem Programm vorstellen.