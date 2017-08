Schopfheim Neuer Kurs für Tagespflegende

Schopfheim. Tagespflegepersonen betreuen Kinder vom Säuglingsalter bis zu 14 Jahren. Sie begleiten schon die Kleinsten in ihrer Entwicklung, spielen, basteln, lesen Geschichten vor. Und das wichtigste: Sie sind Bezugspersonen. Ob täglich ein paar Stunden, nur an bestimmten Tagen oder in Vollzeit – verschiedene Modelle sind möglich.

Tagesmütter und -väter entscheiden anhand ihrer eigenen familiären Situation, in welchem Rahmen sie die Betreuung von Tageskindern übernehmen. Die meisten Tageseltern betreuen die Kinder in ihrem eigenen Haushalt. So können sie eine bezahlte Tätigkeit ausüben und nebenbei für die eigenen Kinder da sein. Aber auch für Frauen, deren Kinder aus dem Haus sind und die sich beruflich neu orientieren wollen, stellt die Kindertagespflege ein interessantes Berufsfeld dar.

Sie können (wieder) mit kleinen Kindern zusammen sein und einer sinnstiftenden, bezahlten Tätigkeit nachgehen. Gerade für die Betreuung im Haushalt der Tageskinder sind sie sehr gefragt. Da Tagesmütter und -väter individuelle Betreuungszeiten in kleiner, familiärer Atmosphäre bieten, entscheiden sich Eltern gerne für diese Betreuungsform.

In 160 Unterrichtseinheiten werden in einem Qualifizierungskurs des Kinderschutzbunds die wichtigsten Grundlagen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern erarbeitet. Im Kurs lernen Tageseltern Gleichgesinnte kennen, können sich untereinander austauschen und erhalten Beratung sowie fachliche Begleitung - auch in Vertrags-, Steuer- und Versicherungsfragen. Berufliche Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.