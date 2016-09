Am Samstag, 10. September, startet der Handballsportverein (HSV) um 20 Uhr mit dem ersten Heimspiel in die neue Saison. Hierbei trifft die erste Herrenmannschaft auf die zweite Mannschaft der HSG Freiburg. Schopfheim. Für die erste Herrenmannschaft konnte der HSV mit Gundolf Trefzer einen ambitionierten und erfahrenen neuen Trainer gewinnen Mit der Vorbereitung zeigt er sich durchaus zufrieden. Aufgrund des großen Umbruchs in der Herrenmannschaft ist das ausgegebene Ziel des Trainers, einen Platz im oberen Drittel der Bezirksklasse zu erreichen, laut Pressemitteilung des Vereins durchaus realistisch. Die Damen starten ihre erste Landesligasaison seit vier Jahren am 17. September auswärts gegen TB Kenzingen. Die Mannschaft geht mit ihrem etablierten Trainer Toto Michel das Abenteuer Landesliga hoch motiviert und gleichzeitig realistisch an. „Der Klassenerhalt wäre ein Riesenerfolg“, so das klar formulierte Ziel des Trainers. Schwerpunkt der Vorbereitung war, die Abstimmung untereinander zu verbessern, die neuen Spielerinnen zu integrieren und unterschiedliche Spielsysteme auszuprobieren. Auf der Torhüterposition gab es während der Vorbereitung einen Engpass. Gina Schönbörner, Neuzugang aus der Schweiz, verletzte sich an der Hand, und Johanna Terlinden, stößt voraussichtlich erst nach dem ersten Saisonspiel zur Mannschaft. Für die kommende Saison erhofft sich der Verein reges Zuschauerinteresse bei den Heimspielen.