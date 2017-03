Schopfheim Neuer Treff für Feierwütige

Mit dem „Headliner“ eröffnete am vergangenen Samstag ein neuer Club in Schopfheim. Im Gebäude der ehemaligen Rockfabrik tanzten die Feiernden bis in die Morgenstunden zu gemischter Musik.

Während die Musik aus den Boxen dröhnte tanzten die Anwesenden im bunten Lichtermeer. An einer langen Bar konnten Getränke bestellt werden und Personal versorgte die Gäste mit Shotspritzen. Von einer Empore herab hatte der DJ alles im Blick und heizte den Anwesenden ordentlich ein. Der Boden vibrierte und eine Nebelmaschine hüllte die, auf der von Tischen umgrenzten Tanzfläche, Tanzenden immer wieder in dichten Rauch. In einer abgegrenzten VIP-Lounge wurden die Getränke an die Tische gebracht und außerhalb der Tanzfläche gab es an Tischen Sitzmöglichkeiten. Von nun an öffnet der Club mit seinen hohen Decken jeden Samstag Feiernden seine Tore. Außerdem wird es Sonderveranstaltungen wie House- und Hip-Hop-Partys geben.

Um etwa fünf Uhr war es dann an diesem Samstag auch für die letzten Gäste an der Zeit nach Hause zu gehen, doch schon nächste Woche lockt das Headliner wieder Feiernde in seine Räume.