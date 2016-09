Nachrichten-Ticker

23:49 Formel-1-Verkauf perfekt: Liberty Media übernimmt Rennserie

New York - Der Verkauf der Formel 1 an Liberty Media ist perfekt. Das teilten das amerikanische Medien- und Unterhaltungsunternehmen sowie der bisherige Hauptgesellschafter CVC am späten Abend mit.

23:44 US-Medien: Formel-1-Verkauf perfekt - Ecclestone soll vorerst bleiben

London - Der Verkauf der Formel 1 an das amerikanische Medien- und Unterhaltungsunternehmen Liberty Media ist angeblich perfekt. Das berichten mehrere US-Medien. Der TV-Sender CNBC schrieb auf seiner Homepage von einem Verkaufswert von 4,4 Milliarden Dollar. Zudem sollen Schulden in ähnlicher Höhe übernommen werden. Eine Bestätigung von Liberty Media oder des derzeitigen Besitzers, der Investmentgesellschaft CVC, stand aber noch aus. Kurz zuvor hatte Bernie Ecclestone in Interviews den Mega-Deal als praktisch perfekt bezeichnet. Er selbst wolle noch zwei bis drei Jahre Geschäftsführer der Rennserie bleiben.

22:52 Sony stellt neue Playstation-Varianten vor

New York - Weltpremiere in New York: Sony hat zwei neue Versionen seiner Spielkonsole Playstation 4 präsentiert. Der japanische Elektronikriese stellte mit der "PS4 Pro" ein leistungsstärkeres Highend-Upgrade vor, das sich an eingefleischte Gaming-Fans richtet. Zudem wurde mit der "PS4 Slim" eine abgespeckte und energieeffizientere Variante gezeigt, die neue Kundengruppen ansprechen und der Xbox One S von Microsoft Konkurrenz machen soll. Im nächsten Jahr will Wettbewerber Microsoft eine neue Runde im Wettrüsten bei Spielekonsolen eröffnen.

22:52 Kaum Bewegung nach Konjunkturbericht der Fed

New York - Der Konjunkturbericht der US-Notenbank hat die Anleger an der Wall Street weitgehend kalt gelassen. Die wichtigsten Börsenbarometer schlossen wenig verändert. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,06 Prozent auf 18 526,14 Punkte nach. Der Euro kostete zuletzt 1,1239 US-Dollar.

21:49 NDR, WDR, "SZ": Geheimdienste wollen Budget stark aufstocken

Berlin - Der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz wollen 2017 angesichts der Bedrohungen durch Terrorismus und Cyber-Attacken deutlich mehr Geld als im Vorjahr ausgeben. Aus geheimen Haushaltsunterlagen, die NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" einsehen konnten, gehen nun Details hervor. Unter anderem wollen der Auslands- und der Inlandsgeheimdienst das Dechiffrieren von verschlüsselter Kommunikation ausbauen. Das BfV rechnet mit einem Budget von gut 307 Millionen Euro . Für den BND sind knapp 808 Millionen Euro veranschlagt.