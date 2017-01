Schopfheim-Langenau (hjh). Andrea Volk, Vorsitzende der Turnerschaft mit aktuell 758 Mitgliedern, übernahm es beim Neujahrsempfang in Langenau als Sprecherin der Vereine, der Verwaltung und speziell der „wirklich tollen Ortsvorsteherin“ Elke Würger für ihren unermüdlichen Einsatz im und für das Dorf zu danken.

Sie freue sich, dass in diesem Jahr die Mountainbikestrecke im Löwenzahnstadion erneuert und dass im Zusammenhang mit dem Bildungshaus endlich die längst fällige Sanierung des Sanitärtrakts in Angriff genommen werden könne.

Pfarrer Kai Tilgner konnte sich vor seinen guten Wünschen fürs neue Jahr und vor der Ausgabe der kirchlichen Losung („Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch“) nicht verkneifen, bei der Diskussion ums Bildungshaus ein wenig mitzumischen. Er erinnerte an die große Unruhe, die aufkam, als darüber entschieden wurde, eine Schallschutzwand zu bauen, damit die Kinder nicht so laut sind.

Mit der von Nitz angekündigten einvernehmlichen demokratischen Lösung seien nun doch nicht alle ganz einverstanden. Aber es sei wohl doch so, dass sich wie bei den Windrädern in Gersbach und Hasel auch die Probleme mit den Flüchtlingen nach und nach „einfach abbauen“.

„Wenn ich mir überlege, wo wir leben, wie wir leben und was wir so alles als Selbstverständlichkeit hinnehmen, dann ist das eigentlich schon erstaunlich“, meinte Christof Nitz in seinen Grußworten. Seit über 70 Jahren herrsche Frieden im Land, Deutschland habe keinerlei wirtschaftliche Probleme. „Und wenn Sie sich umsehen, stellen Sie fest, dass wir in einem Land leben, in dem es uns einfach gut geht“, sagte Nitz, dem es nur schwer einleuchtet, dass rundum von „schier unglaublichen Problemen“ die Rede ist. Bei manchen Diskussionen um vermeintliche Probleme hier müsse die Frage erlaubt sein, ob oft übliche verbale Entgleisungen nötig seien. „Wir leben nämlich im Paradies“, glaubt Nitz. „Wir schlagen uns oft wegen Kleinigkeiten. Und das darf einfach nicht wahr sein“, mahnte Nitz auch im Hinblick auf die Bundestagswahl. „Gehen Sie wählen. Und überlegen Sie sich vorher gut, was Sie machen. Denken Sie daran, wem sie ihren Wohlstand zu verdanken haben“, mahnte der Bürgermeister.