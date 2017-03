Schopfheim Nitz wirbt für Zentralklinikum

Schopfheim (os). Nicht nur die Schopfheimer Geschäftswelt zeigte auf der am Wochenende zu Ende gegangenen Regio-Messe in Lörrach Präsenz, auch den Bürgermeister der Markgrafenstadt, Chrisof Nitz, traf man an der „Regio“. Nitz ist am Stand des „Freien Radio Wiesental“ fast schon so etwas wie ein Stammgast und stellte sich den Fragen der Moderatorin Annette Dahlmann.

Das Stadtoberhaupt nutzte die Gelegenheit, um noch einmal die Vorteile des Standorts Schopfheim für das neue Zentralklinikum darzulegen. Nitz sagte, dass man noch nicht aufgegeben habe: „Ich halte den Standort Schopfheim nach wie vor für sehr geeignet“, sagte Christof Nitz ins Mikrofon, und dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei. Nitz bemängelte einmal mehr die zu geringe Gewichtung des Themas Verkehr. Hier habe Schopfheim-Gündenhausen klare Vorteile gegenüber Lörrach-Hauingen. Schon jetzt stehe Schopfheim in verkehrstechnischer Hinsicht sehr gut da. Nitz bezweifelte im Interview, dass in Lörrach bei Fertigstellung des Zentralklinikums im Jahr 2025 eine S-Bahn-Haltstelle und ein neuer Anschluss an die B 317 realisiert sein würde. Diese Kosten, so Nitz, hätten in die Matrix einfließen müssen. Natürlich machte das Stadtoberhaupt beim Messe-Besuch in Lörrach auch einen ausgiebigen Rundgang, der ihn zu den Ständen der verschiedenen Teilnehmer aus der Markgrafenstadt brachte.