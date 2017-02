Schopfheim-Fahrnau (sat). Günter Herrmann, 1932 in Kelsterbach bei Frankfurt geboren, hat in Schopfheim längst eine zweite Heimat gefunden und könnte sich keinen besseren Ort vorstellen, seinen Lebensabend zu verbringen. „Ich will nicht mehr weg von hier“, sagt der Jubilar ganz deutlich.

Und das, obwohl sein Weg ins Wiesental kein leichter war: Als Zwölfjähriger wurde Günter Herrmann von seinen Eltern nach einem Bombenangriff in der Heimat zu den Großeltern nach Zell geschickt. Er kannte das Wiesental von Ferien und fühlte sich gleich wohl. Ein halbes Jahr später kamen seine Eltern nach und übernahmen 1944 das Elterngeschäft in Zell.

Von der Schopfheimer Oberrealschule – heutige Friedrich-Ebert-Schule – ging Günter Herrmann in die Volksschule in Zell. Nach dem Schulabschluss 1946 lernte er Buchdrucker in der Firma Uehlin und war etwa zehn Jahre als Buchdrucker tätig. Dann folgte der Wechsel in die Irisette-Weberei, der er bis zum Renteneintritt 1990 treu blieb.

Seit 1985 lebt Günter Herrmann im Hegne in Fahrnau, wo er sich sehr wohl fühlt. Auch wenn das fortgeschrittene Alter sich gesundheitlich bemerkbar macht, lässt sich der Jubilar davon nicht unterkriegen. „Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt“, sagt der 85-Jährige.

Seine beiden Töchter und drei Enkel leben in Karlsruhe und Neckargemünd. Obwohl die Familie also nicht in Fahrnau ist, hat Günter Herrmann sie immer bei sich: Die Wände in der Wohnung sind mit Kalenderbildern und Fotos von Familienmitgliedern geschmückt.

Seinen Geburtstag feiert Günter Herrmann heute allerdings ohne seine Familie: „Ich habe den 80. schon groß gefeiert, heute mache ich mir einfach einen schönen Tag“, sagt der Jubilar. Und wie sieht der aus? Mit dem Zug geht es ins Laguna, wo Geburtstagskinder freien Eintritt haben.