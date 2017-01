Fragezeichen ohne Ende: Die Ergebnisse der Standortbewertungen für die künftige Zentralklinik im Landkreis sorgen vor allem in Schopfheim und Rheinfelden für Verwunderung, Kopfschütteln und Empörung – nicht nur bei Bürgermeistern und Kreisräten.

Schopfheim . Die Fragezeichen, die schon bei der Klausurtagung des Kreistages und bei der Pressekonferenz am Montag auftauchten, werden indes auch bei einer vertieften Lektüre der Expertise nicht weniger.

Die ist erst jetzt möglich, weil die Kreiskliniken die kompletten Unterlagen mit allen Einzelergebnissen der Gewichtungsmatrix erst mit einigen Tagen Verspätung zur Verfügung stellten.

Da wäre als erstes das Fragezeichen zum Verfahren: Die Bewertungsmatrix für die drei Standortvorschläge aus Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim mit ihren sechs jeweils mehrfach untergliederten Hauptkriterien (Grundstücksgröße und Zuschnitt; bauplanungsrechtliche Eckdaten; Grundstücksbeschaffenheit; Lage, Regionalität, Anbindung an städtisches Umfeld; öffentliche Erschließung; Beschaffungskosten) stammt zwar von einer unabhängigen Beratungsfirma. Doch die Matrix stellt im Grunde nur ein Raster, einen leeren Rahmen, dar.

Für dessen Inhalt, die eigentlichen Bewertungen, zeichneten keineswegs externe und unabhängige Fachleute verantwortlich, sondern zwei Arbeitsgruppen – eine aus dem Landratsamt und eine von den Kreiskliniken. Der Erste Landesbeamte Ulrich Hoehler sprach bei der Pressekonferenz von einer „fachbehördlichen Beratung" und bezeichnete dies als „übliches Verfahren“.

In der Pressemitteilung der Kreiskliniken war denn auch ernsthaft von einer „objektiven Prüfung“ durch die Arbeitsgruppen die Rede.

Für Aufsehen unter den

Seltsame Gewichtung

Kreisräten sorgte vor allem die seltsame Gewichtung in Zusammenhang mit der Anbindung der Standorte an den öffentlichen Nahverkehr, wobei Lörrach trotz des fehlenden S-Bahn-Anschlusses im Vergleich zu Schopfheim mit dem schon vorhandenen Haltepunkt in unmittelbarer Nähe zum Grundstück noch vergleichsweise gut abschnitt.

Während die Markgrafenstadt nur eine „mittlere Bewertung“ kassierte, weil wegen des 30-Minuten-Taktes das zu erwartende Personenaufkommen durch das Zentralklinikum angeblich nicht „stemmbar“ sei, reichte es für Lörrach noch für ein „ausreichend“, obwohl dort weder eine fußläufige Erreichbarkeit noch eine Haltestelle gegeben ist.

Anstatt null Punkte zu vergeben, begnügen sich die Juroren der beiden Fachgruppen mit der lapidaren Feststellung, ob eine Haltestelle realisierbar sei, lasse sich „derzeit nicht feststellen“.

Daraus wird für Lörrach indes keine „rote Karte“, wie sie Schopfheim (vorschnell) bei der Wasserschutzzone einstecken musste, sondern lediglich eine von mehreren „Herausforderungen“ für den Standort Lörrach. Da heißt es dann nur: „Kein bestehender direkter Schienen-Personen-Nahverkehr-Anschluss“.

Unter den Herausforderungen für Lörrach firmiert auch das „Gesamtprojekt“ der Verlegung der L 138 im Entenbad mit Querung der Bahnlinie, neuem Anschluss an die B 317 und neuem Verlauf nach Steinen. Hierzu fällt die „objektive“ Bewertung wie folgt aus: „Keine Realisierung bis 2025, danach unabschätzbar“.

Übrigens: Von den Kosten dieser Großbaustellen (L 138, S-Bahnhaltestelle) ist in der gut 60-seitigen Untersuchung kein Wort zu lesen, ebenso wenig, wer die Maßnahmen zu bezahlen hätte. Mehrere Kreisräte bemängelten dem Vernehmen nach in der Klausursitzung denn auch das Fehlen einer Gesamtkostenberechnung und deren Berücksichtigung in der Bewertungsmatrix.

Mit „besonders hoher Gewichtung“ floss laut Standortgutachten die Erreichbarkeit in die Bewertung ein. Da bekommt Lörrach die höchstmögliche Punktzahl 60 zugewiesen, Schopfheim indes nur 52. Dabei hat die Mark-

Bessere Erreichbarkeit

grafenstadt sowohl bei den Patienten als auch bei den Einwohnern in punkto Erreichbarkeit in 30 beziehungsweise in 45 Minuten durchweg bessere Zahlen vorzuweisen als die Große Kreisstadt. Die liegt nur in einer, der 15-Minuten-Frist, vorne.