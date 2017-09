Schopfheim „Ohne Geschäfte ist ein Zentrum tot“

Von Petra Martin

Wie sieht’s in der Stadt mit dem Sortiment des Einzelhandels aus? Sind die Verbraucher zufrieden? Fehlt etwas, wo sind die Schwächen, wo die Stärken? Einzelhändler und Passanten können dazu im Rahmen einer Befragung von nächster Woche an ihre Meinung loswerden.

Schopfheim. Die Stadt lässt nach einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderats das Einzelhandelsgutachten fortschreiben; die letzte Erhebung datiert aus dem Jahr 2013. Wie damals hat die Stadt das Beratungsbüro für Stadt- und Regionalentwicklung von Gutachter Donato Acocella in Lörrach beauftragt.

Für die neue Erhebung gibt es nach Auskunft von Antje Schnacke-Fürst vom Büro Acocella zwei wesentliche Gründe: Zum einen haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert, zum anderen haben sich nach der langen Zeit Veränderungen ergeben. „Der wesentliche Bestandteil des Einzelhandelskonzepts ist die Analyse dessen.“ Eigentlich sei es üblich, nach sieben bis acht Jahren eine Fortschreibung vorzunehmen, sagt Antje Schnacke-Fürst.

Nach der neuen Rechtsgrundlage müsse der zentrale Versorgungsbereich, der nun überprüft werde, parzellenscharf abgegrenzt und integrierter Standort sein, erläutert Bürgermeister Nitz. Es gehe um die Abgrenzung der Sortimente und darum, was außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs nicht zulässig sein soll. „Wir wollen Rechtssicherheit schaffen, was auf die grüne Wiese kommt und was nicht.“

Für die Erhebung finden zwei verschiedene Befragungen statt. Von Montag nächster Woche an werden die Einzelhändler im gesamten Stadtgebiet nach ihrer Einschätzung der Situation befragt. „Hier geht es um die Stimmungslage, um Veränderungen, Probleme und Stärken“, erläutert Antje Schnacke-Fürst. Für diese Befragung seien maximal zwei Wochen vorgesehen. Die Geschäfte von Inhabern, die keine Auskunft geben möchten, werden in der Erhebung trotzdem im Bestand aufgelistet. Befragt werden indes ausschließlich die Einzelhändler. „Wir gehen nicht zu den Dienstleistern“, betont Antje Schnacke-Fürst. Der Grund liegt auf der Hand: Die Stadt kann die Ansiedlung von Einzelhandel steuern, die von Dienstleistern aber nicht.

Die Befragung der Passanten findet von Mittwoch, 27., bis Samstag, 30. September, statt. Die beiden professionellen, messeerfahrenen Interviewerinnen werden sich - je nach Frequenz - mit Bistrotischen und Laptop an zwei Standorten positionieren: beim Rathaus und an der Ecke Haupt- / Hebelstraße. Es ist eine computergestützte Befragung, Verbraucher geben unbeeinflusst selbst ihre Antworten ein.

„Das ist ganz einfach, das haben wir schon an vielen Orten so gemacht mit positiven Erfahrungen“, so Antje Schnacke-Fürst. „Das können auch Ältere machen.“ Es dauere im übrigen nur zehn Minuten. „Die Passantenbefragung machen wir zum ersten Mal“, ergänzt Bürgermeister Nitz, der darum bittet, sich an der Befragung zu beteiligen. Denn es geht darum, möglichst viele Informationen zu erhalten.

Gefragt werden soll unter anderem etwa folgendes: „Woher kommen die Leute (Einzugsgebiet), warum kommen sie, was kaufen sie ein, kaufen sie noch in einem anderen Ort ein, und wenn ja, was fehlt ihnen in Schopfheim?“ Darüber hinaus geht es um die Aufenthaltsqualität, um die Themen Kultur, Gastronomie, Erreichbarkeit der Geschäfte, Straßenverkehr und Parken und - bei den Passanten - auch um die angebotenen Dienstleistungen -, darunter die medizinische Versorgung. „Das alles sind Fragen zur Qualität einer Stadt“, macht Antje Schnacke-Fürst deutlich.

Gerechnet wird mit etwa 500 Verbrauchern, die Antworten geben und damit eine differenzierte Auswertung erlauben, bei denen jeder Fragenkomplex einzeln untersucht werden kann, so zum Beispiel nach Altersgruppen oder einheimischer beziehungsweise auswärtiger Kundschaft. Da das Büro Acocella solche Befragungen deutschlandweit vornimmt, sind Vergleiche mit anderen Kommunen möglich.

Ein Zwischenergebnis über die Befragungen soll Ende November vorliegen, das Konzept im März. Zusätzlich zu den Befragungen wird Antje Schnacke-Fürst eine Begehung vornehmen und dabei ein Auge auf städtebauliche Veränderungen haben. Interessant wird das Ergebnis auch aufgrund der Bebauung des Uehlin-Areals. „Wir werden in sieben Jahren nochmals eine Erhebung machen, dann haben wir einen Vorher-/Nachher-Vergleich“, so Bürgermeister Nitz.

„Wir begrüßen das außerordentlich“, unterstreicht Stefan Klever vom Vorstand des Gewerbevereins. Die Fortschreibung hätte gerne bereits früher kommen sollen. „Wir haben es schon angemahnt.“ Dabei gehe es nicht um den Schutz vor Pfründen, sondern darum, „dass die Innenstadt als solche erhalten bleibt“, hebt Klever hervor.

Von der besonderen Bedeutung des Einzelhandelskonzepts sind alle Beteiligten überzeugt. Denn eines, so Christof Nitz, zeige der Vergleich mit anderen Kommunen: „Eine Stadt, die keinen Handel mehr im Zentrum hat, ist tot.“