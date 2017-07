Schopfheim Oldtimer-Rallye: Zieleinfahrt in Schopfheim

Die Oldtimer-Rallye „Schwarzwald-Historic“ führt am 21. und 22. Juli durch das Wiesental, das Markgräflerland sowie den südlichen Schwarzwald.

Schopfheim. 70 Old- und Youngtimer werden an den beiden Tagen insgesamt 380 Kilometer unter die Räder nehmen. Hier geht es ausnahmsweise einmal nicht um Be-, sondern um Entschleunigen. Fahrerisches Können und der richtige Umgang mit den Fahrzeugveteranen steht bei den Geschicklichkeitsprüfungen im Vordergrund. Die Fahrzeuge können im Wiesental von interessierten Oldtimerfans zu folgenden Zeiten bestaunt werden: Am Freitag, 21. Juli, in Hausen bei der Firma Autokabel in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr, auf Burg Rötteln von 16 bis 17.30 Uhr, in Lörrach beim Porsche-Zentrum von 16.15 bis 17.45 Uhr, in Maulburg beim Autohaus Schultheiß von zirka 17 bis 18.30 Uhr und in Schopfheim bei der Stadthalle ab zirka 17.30 Uhr. Am Samstag, 22. Juli, erfolgt der Start bei der Firma Autokabel zwischen 9 und 10.30 Uhr. Nach einer Tour durch den Schwarzwald ist Zielankunft auf dem Schopfheimer Marktplatz zwischen 16.30 und 18.30 Uhr. Weitere Information gibt es im Internet unter www. schwarzwald-historic.de.