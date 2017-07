Schopfheim Orgelnacht in den Kirchen

Nachrichten-Ticker

00:10 Gabriel besucht blockiertes Golfemirat Katar

Abu Dhabi - Außenminister Sigmar Gabriel besucht heute das seit Wochen von seinen Nachbarländern isolierte Golfemirat Katar. Nach Gesprächen mit den Gegnern des kleinen, aber reichen Landes will er sich in der Hauptstadt Doha ein Bild von der Lage machen. Er hatte seine Reise gestern in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen. Beide Länder haben die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und die Grenzen geschlossen. Sie werfen Katar Unterstützung von Terroristen und Extremisten vor und haben einen Forderungskatalog vorgelegt, der bis morgen erfüllt werden soll.

23:48 Griechische Küstenwache schießt auf türkisches Frachtschiff

Piräus - Die griechische Küstenwache hat vor der Insel Rhodos Warnschüsse abgegeben und ein türkisches Frachtschiff getroffen. Das Schiff konnte trotzdem entkommen. Von der Küstenwache hieß es, sie hätten Informationen gehabt, dass der Frachter Drogen transportiert habe. Zum dem Zeitpunkt befand sich das Schiff innerhalb griechischer Hoheitsgewässer. In der Region werden regelmäßig Schiffe kontrolliert, die im Verdacht stehen, Migranten zu transportieren oder Drogen und Zigaretten zu schmuggeln. Das türkische Außenministerium verurteilte das Verhalten der Küstenwache.

23:46 18 Tote bei Busunglück in Bayern - Ärger über Gaffer

Münchberg - Beim Brand eines Reisebusses auf der Autobahn 9 in Nordbayern sind 18 Menschen gestorben. 30 weitere Reisende wurden verletzt. Die Opfer waren auf dem Weg aus Sachsen in Richtung Gardasee. Der Bus war am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache auf einen Lastwagen aufgefahren und in Brand geraten. In dem Fahrzeug hatten 46 Reisende sowie zwei Fahrer gesessen. In die Trauer mischt sich Ärger über Autofahrer, die die Rettungsgasse behinderten. Verkehrsminister Alexander Dobrindt erwägt, das Bußgeld für Gaffer zu erhöhen. Das sagte er im ARD-"Brennpunkt".

22:57 Nach tödlichem Busunfall: A9 wieder in beide Richtungen befahrbar

Münchberg - Nach dem schweren Busunglück in Nordbayern ist die Autobahn A9 in beiden Richtungen wieder frei befahrbar. Die Unfallstelle sei geräumt, twitterte die Polizei Oberfranken am späten Abend. Das Buswrack ist abtransportiert worden. Am Morgen war nahe Münchberg südwestlich von Hof ein Reisebus auf einen Sattelzug aufgefahren. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von 18 Toten aus. Der Bus mit 48 Insassen kam aus Sachsen, er war Richtung Gardasee unterwegs.

22:51 Dobrindt erwägt höhere Bußgelder für Gaffer

Münchberg - Angesichts der Vorfälle beim schweren Busunfall in Bayern erwägt Verkehrsminister Alexander Dobrindt, das Bußgeld für Gaffer zu erhöhen. Es sei unverantwortlich und beschämend, wenn auf der Gegenfahrbahn die Geschwindigkeit drastisch vermindert werde, um zu sehen, was passiert sei. Das sagte er im ARD-"Brennpunkt". Wer Einsatzkräfte behindere, könne auch mit Gefängnis bestraft werden. 18 Menschen waren bei einem Busunfall auf der Autobahn 9 gestorben. 30 weitere Reisende wurden verletzt. Einige Autofahrer hatten die Rettungsgasse behindert.