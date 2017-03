Schopfheim Passanten helfen der Polizei

Nachrichten-Ticker

15:08 Düsseldorfer Amri-Ausschuss: LKA warnte vor Terroranschlag

Düsseldorf - Das LKA Nordrhein-Westfalen hat bereits im März 2016 in drastischen Worten vor der Gefährlichkeit des späteren Terroristen Anis Amri gewarnt. In einer Vorlage an die Sicherheitskonferenz im NRW-Innenministerium prognostizierte das LKA, von Amri gehe eine "Gefahr im Sinne eines terroristischen Anschlags aus". Diese Prognose stütze sich auf Tatsachen, die sich vor allem aus der Telefonüberwachung Amris ergeben hätten. Dazu hieß es vom NRW-Innenministerium, es habe sich um eine informelle "Tischvorlage" gehandelt, nicht um eine offizielle Eingabe an das Ministerium.

15:01 IOM befürchtet mehr als 140 Tote im Mittelmeer - 16-Jähriger überlebt

Rom - Wieder sind Menschen auf ihrer Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrunken. Ein 16-Jähriger sei auf hoher See, festgeklammert an ein Stück Holz, von der spanischen Fregatte "Canarias" entdeckt und von der Küstenwache nach Lampedusa gebracht worden, sagte IOM-Sprecher Flavio Di Giacomo der dpa. Den Rettungskräften berichtete er, dass er im libyschen Sabrata mit 146 anderen an Bord eines Bootes ging, das schließlich verunglückte. Es seien auch fünf Kinder und mehrere schwangere Frauen dabei gewesen. IOM geht davon aus, dass der 16-Jährige als einziger überlebt hat.

14:59 Bundestagsabgeordneter auf türkischer Spionage-Liste

Berlin - Ins Visier des türkischen Geheimdienstes MIT ist auch ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages geraten. Auf der Namensliste, die der MIT im Februar dem Bundesnachrichtendienst übergeben habe, stehe "der Name eines Mitglieds dieses Hauses", sagte Innenstaatssekretär Günter Krings im Bundestag. Türkische Agenten sollen möglicherweise in großem Umfang angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert haben. Offenbar in der Hoffnung auf Unterstützung hatte der MIT dem BND-Präsidenten Bruno Kahl eine Liste mit mehr als 300 Namen überreicht.

14:57 Schüler rasieren sich aus Solidarität Glatze

Hof - 13 Schüler einer Realschule in Hof haben sich aus Solidarität mit einem an Krebs erkrankten Klassenkameraden eine Glatze rasiert. Das einzige Mädchen in der Klasse schnitt seine langen Haare zwar nicht ganz, aber um gut 20 Zentimeter ab. Mit der Aktion überraschten die Jugendlichen ihren Freund, dem nach einer Chemotherapie die Haare ausgefallen waren. "Wir wollten zeigen: Das sind ja nur Haare, die wachsen wieder", sagte der 16-jährige Jonas Gold. Es sei für ihn selbstverständlich gewesen, sich eine Glatze rasieren zu lassen.

14:26 Bundesregierung: Sind für Brexit-Verhandlungen gut vorbereitet

Berlin - Die Bundesregierung sieht sich für die Verhandlungen über den britischen EU-Austritt gut vorbereitet. Nachdem London die offizielle Austrittserklärung vorgelegt habe, würden nun die übrigen 27 Mitgliedstaaten ihre Interessen und Ziele definieren und über die Verhandlungsleitlinien beraten, sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer. Man solle allerdings nicht vergessen, dass das "Vereinigte Königreich natürlich ein Partner bleibt, ein Partner in der Nato, ein Partner als Land in Europa, und es gilt da weiterhin gemeinsam viele Herausforderungen zu bewältigen", sagte Demmer.