Schopfheim Passion und Ostern in Wiechs und Langenau

Schopfheim. Wie in den vergangenen Jahren finden die Passions- und Ostergottesdienste der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde wieder abwechselnd in beiden Gemeindeteilorten Wiechs und Langenau statt.

Am Gründonnerstag, 13. April, wird die Einsetzung des Abendmahls um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Wiechs gefeiert. Wie immer wird es auch etwas zu essen geben, in diesem Jahr ein warmes Essen. An Karfreitag, 14. April, findet um 10 Uhr der Gottesdienst im Gemeindezentrum Langenau statt. Am Ostersonntag, 16. April, wird um 10 Uhr in der Kapelle Wiechs die Auferstehung Jesu in einem Gottesdienst für Groß und Klein mit einer Taufe und neuer Osterkerze gefeiert. Musikalisch wird der Gottesdienst von Stella Gut, Querflöte, und Mathias Heftrich mitgestaltet. Im Anschluss sind alle Kinder eingeladen, wieder Ostereier zu suchen, bei schönem Wetter draußen, bei Regen in der Kapelle. Am Ostermontag, 17. April, feiert die Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde dann den Ostergottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr im Gemeindezentrum Langenau.