Schopfheim „Passt wunderbar in unser Sammlungsprofil“

Von Petra Martin

Auf der Suche nach einer neuen Bleibe für die Linotype-Maschinensammlung - derzeit im Technikmuseum Fahrnau beheimatet - ist die Museumsgesellschaft möglicherweise fündig geworden: Das Gutenberg-Museum in Mainz hat Interesse an der Kollektion der rund 40 Setzmaschinen bekundet.

Schopfheim-Fahrnau. Wie mehrfach berichtet, endet der Mietvertrag für das Technikmuseum in der alten Fabrikhalle der ehemaligen Schuhfabrik Krafft Ende des Jahres. Die Museumsgesellschaft sucht fieberhaft nach neuen Räumen, doch bislang fand sich weder in Schopfheim noch in der Umgebung eine geeignete Unterkunft. Benötigt wird eine etwa 800 Quadratmeter große, belastbare Fläche; eine Setzmaschine wiegt ungefähr eine Tonne. Dies hatte die Museumsgesellschaft im April bei einem Pressegespräch deutlich gemacht. Deren Wunsch ist, dass die Setzmaschinen-Kollektion „gesamthaft“ abgegeben werden kann.

Viele Besprechungen rankten sich bei der Museumsgesellschaft um den bislang noch ungewissen künftigen Verbleib der Sammlung; auch Erhard Steinmetz, ehemaliger Setzer, ist beteiligt, und Ulla Schmid, Leiterin des städtischen Museums und Mitglied im Beirat der Museumsgesellschaft, schlug vor, die Einrichtungen anzuschreiben, die Mitglied im baden-württembergischen Museumsverband beziehungsweise im deutschen Museumsbund sind.

So kam es auch zum Kontakt mit dem Gutenberg-Museum in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. „In der Tat bedauern wir außerordentlich, dass der Verbleib am bisherigen Ort oder zumindest in der Region offenbar unmöglich ist; denn wir können gut nachvollziehen, mit wie viel Herzblut, Freude und persönlichem Einsatz diese einzigartige Sammlung im Laufe der Zeit zusammengetragen wurde“, bestätigt Elke Schutt-Kehm, stellvertretende Direktorin des Gutenberg-Museums, ein Interesse an der Linotype-Maschinensammlung. So sei es auch ein großer Verlust für die an Technik Interessierten in der Gegend; das Technikmuseum sei sicher auch ein Anziehungspunkt für Gäste von weither.

„Deshalb, und weil es natürlich wunderbar in unser Sammlungsprofil passen würde und eine große Bereicherung wäre, haben wir bei unserem Träger, der Stadt Mainz, den Vorschlag zur Übernahme der Linotype-Sammlung unterbreitet und die Suche nach geeigneter Unterkunft angestoßen“, teilt das Gutenberg-Museum auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Beinahe hätten wir einen idealen Platz gefunden, leider zerschlug sich dieser Plan. Aber wir bleiben dran“, verspricht das Museum in der Landeshauptstadt Mainz.

Zwar gebe es derzeit keinen Platz in der Dauerausstellung für die Linotype-Sammlung. Aber im Januar erfolge der erste Spatenstich für das „Museum der Zukunft“, Aus- und Umbau stünden bevor. „Da kann sich später durchaus auch die Möglichkeit einer ’Linotype-Schaustraße’ ergeben.“

Würde die Setzmaschinen-Sammlung, die einst von Max Trefzer zusammengetragen wurde, tatsächlich gesamthaft den Weg ins Gutenberg-Museum finden, wäre das sicher ein Coup. Das Museum, benannt nach dem Erfinder des modernen Buchsdrucks, Johannes Gutenberg, ist eines der ältesten Druck- und Schriftenmuseen der Welt. Hauptattraktion sind zwei Gutenberg-Bibeln, die als Krönung von Gutenbergs Druckkunst gelten.

Das Gutenberg-Museum in Mainz ist laut Wikipedia eines der ältesten Druck- und Schriftmuseen der Welt.