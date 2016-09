21:52 Türkischer Minister dementiert Beschlagnahmung des DW-Interviews

21:46 Bosch in US-Abgasklage unter Druck

21:45 Bosch in US-Abgasklage unter Druck

20:58 WHO rät zu sechs Monaten Safer Sex nach Rückkehr aus Zika-Gebieten

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation rät angesichts der Gefahr von Missbildungen bei Babys durch das Zika-Virus zu stärkeren Vorsichtsmaßnahmen als bisher. Frauen und Männer sollten nach der Rückkehr aus Regionen, in denen Zika verbreitet ist, mindestens sechs Monate lang Safer Sex praktizieren oder Abstinenz üben, erklärte die WHO in Genf. Bisher hatte die Organisation dies für einen Zeitraum von zwei Monaten empfohlen. Nach Erkenntnissen ihrer Experten kann der Zika-Erreger durch ungeschützten Sex übertragen werden und bei Kindern im Mutterleib zu Schädelmissbildungen führen.

20:51 Frühere US-Generäle wollen Trump als Präsidenten

Washington - 88 US-Generäle im Ruhestand haben sich in einem offenen Brief für Donald Trump als nächsten US-Präsidenten ausgesprochen. Das amerikanische Volk müsse bei der nationalen Sicherheit eine "lange überfällige Kurskorrektur" vornehmen, heißt es in dem Schreiben, das die Wahlkampfzentrale des republikanischen Präsidentschaftskandidaten neun Wochen vor der Wahl am 8. November öffentlich machte. Kritisiert werden Budgetkürzungen, denen die Streitkräfte in den vergangenen acht Jahren unterzogen worden seien. Zuletzt hatten sich zahlreiche Offiziere gegen Trump ausgesprochen.