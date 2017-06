Schopfheim Perfekt gespielt

Schopfheim (gd). Was der von Andreas Mölder geleitete Kinderchor am Sonntagnachmittag im katholischen Gemeindehaus an musikalischem und schauspielerischem Können darbot, war erstaunlich.

Das von Jörg Hilbert und Felix Janosa verfasste Stück „Ritter Rost und das Gespenst“, quasi ein Kinder-Musical, war den jungen Akteuren gewissermaßen auf den Leib geschrieben und erfuhr durch die musikalische und Regie-Leitung durch Andreas Mölder eine perfekte Wiedergabe. Natürlich gab es am Schluss nicht nur für den musikalischen Leiter Mölder ein Lob. Auch die Maskenbildner und Schneiderinnen der Kleider und Kostüme verdienten den Dank des begeisterten Publikums.

Andreas Mölder hatte am Flügel nicht nur fast auswendig begleitet, sondern auch manche Tipps zur Darstellung gegeben. Die Kinder in ihren verschiedenen Rollen sprachen und sangen alles auswendig zur Überraschung und Freude der Eltern und aller Besucher.