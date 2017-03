Schopfheim Personalien

Anlässlich der Hauptversammlung der Feuerwehr berichtete Jugendwartin Jennifer Denner über die Aktivitäten der Jugendabteilungen.

Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilungen: Max und Luis Frey, Sebastian Mutter, Martin Fritsche, Jannik Giller, Jannis Hug in die Abteilung Stadt, Paul Baier, Marco Streich und Marvin Walter in die Abteilung Gersbach. Mitgliederstand: 85 Jugendliche, davon 18 Mädchen.

Beförderungen bei der Hauptversammlung: Mit Lob und Dank für gute Leistungen wurden Jonas Dießlin, Denis Eiche, Yannik Klose, Lukas Specht, Dirk Schwald, Kai Grether und Philipp Ühlin zu Feuerwehrmännern befördert. Julian Burger, Tobias Horlacher, Markus Klose, Robin Weck, Sebastian Böhm, Andreas Eggert, Max Schmid und Florian Streich wurden zu Oberfeuerwehrmännern ernannt, Marco Eckert, Roger Armin Knab, Peter Möhrle, Marco Roser und Daniel Gerstner zu Hauptfeuerwehrmännern, Nina Hug und Jannik Weidner zu Löschmeistern, Mike Markstahler und Patrick Joachimi zum Oberlöschmeister und Volker Richert, Thomas Bäckert und Benjamin Ühlin zu Hauptlöschmeistern.

Schopfheim (sut). Sie verwies dabei auf 227 Dienststunden für Gerätekunde, theoretische und praktische Übungen sowie 113 Tage mit Fahrten und Freizeitbeschäftigung im Jahr 2016. Auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Jugendabteilungen wurde durch vier gemeinsame Übungen gepflegt. Ein besonderes Erlebnis waren die Brand- und Explosionsexperimente des ehemaligen Kreisjugendwartes und späteren stellvertretenden Kreisbrandmeisters Hildolf Schwald.

Ein weiterer Höhepunkt war die Großübung bei der Firma Oerlikon in Gündenhausen, wo der Ausbildungsstand der Jugendfeuerwehren der Stadt von Zuschauern und Kreisjugendführung begutachtet und mit Lob bedacht wurde.

Jugendliche aus Gersbach und Raitbach erwarben in Grenzach-Wyhlen das Leistungsabzeichen der deutschen Jugendfeuerwehr mit den Disziplinen Schnelligkeitsübung, Staffellauf, Kugelstoßen, Fragenbeantwortung und Löschangriff. Am Spiellauf der Jugendfeuerwehr Gresgen-Adelsberg nahmen drei Abteilungen der Stadt teil. Hier holte sich Gersbach den ersten Platz. Zwei Gruppen vergnügten sich im Europapark in Rust. Fünf Jugendgruppenleiter beendeten den Jugendgruppenleiterlehrgang mit Erfolg.

Die Kindergruppe zählt zwölf Kinder aus Kürnberg, Fahrnau und Schopfheim. In den Gruppenstunden wurde das Absetzen eines Notrufes erklärt, das THW in Lörrach und das Gerätehaus Schopfheim wurde besucht. Das DRK stellte sein Einsatzfahrzeug vor.