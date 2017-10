Schopfheim Piraten und eine Hunde-Quizshow

Von Petra Martin

Da muss man gratulieren: Das Theaterfestival für junge Leute, das die Stadt zusammen mit der Sparkasse Mittleres Wiesental veranstaltet, ist 25 Jahre alt. Der Geburtstag wird natürlich mit vielen Theateraufführungen für kleine und große Kinder gefeiert.

Schopfheim. Das Festival ist in der ganzen Region bei Kindergartenkindern und Schulklassen beliebt. Gegründet wurde es vor einem Vierteljahrhundert vom damaligen Fachbereichsleiter Klaus Strütt. Anlass war das 150-jährige Bestehen der Sparkasse Schopfheim 1992, hieß es beim Pressegespräch zum Jubiläum. Klaus Strütt habe damals ein Kinderprogramm zusammenstellen sollen. „Das war so erfolgreich, dass man ein langlebiges Kulturevent daraus machen wollte“, berichtete Susanne Häußer-Ühlin, die sich bei der Stadtverwaltung um Kulturveranstaltungen kümmert. Schon damals seien es sechs Veranstaltungen gewesen.

Klaus Strütt organisierte das Festival 14 Jahre lang bis 2006. Michael Herrmann war in den Jahren 2007 und 2008 für das Programm verantwortlich. Susanne Häußer-Ühlin organisiert das Programm des Kindertheaters seit 2009. 2017 werden erstmals drei Theaterstücke im mittleren und fünf Puppentheaterstücke im kleinen Saal der Stadthalle aufgeführt.

Immer häufiger geht es bei den Vorstellungen um Interaktivität. Die Kinder greifen in den Ablauf ein und bestimmen die Handlung mit. Das ist es auch, was das Theaterfestival zu etwas Besonderem macht: dass die jungen Theaterbesucher mit der Handlung auf der Bühne richtig mitgehen.

Auftakt zum Jubiläums-Theaterfestival ist am Montag, 20. November, um 14.30 Uhr, im mittleren Saal der Stadthalle. Dann heißt es - auch bezogen auf die bevorstehende Adventszeit - „Morgen Findus wird’s was geben“. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater spielt diese Geschichte um eine Weihnachtsmannmaschine; das Stück ist für Kinder von drei Jahren geeignet und dauert ohne Pause 50 Minuten.

Das Theater Sturmvogel aus Reutlingen hat jüngst den zweiten Preis bei der Kindertheaterwoche Rechberghausen für das Stück „Mein Freund Charlie“ erhalten. Und genau dieses interaktive Stück führt es am Freitag, 1. Dezember, zweimal im mittleren Saal der Stadthalle auf: um 10.30 Uhr (gut für Schulklassen geeignet) und um 14.30 Uhr. Es wird ein tierisches Mitmachtheater geboten, bei dem aus einem imaginären ein lebendiger Hund wird, so Susanne Häußer-Ühlin. Nach der 50-minütigen Veranstaltung (für Kinder ab vier Jahren) wird noch eine 30-minütige Hunde-Quizshow geboten. Dabei können die Kinder auch etwas gewinnen.

Im kleinen Saal der Stadthalle finden folgende Vorstellungen statt: Am Mittwoch, 22. November, wird die Märchenbühne „Der goldene Schlüssel“ dreimal „Frau Holle“ aufführen: um 9.30 Uhr, 11 Uhr und 14.30 Uhr. Der Grund dafür sei, dass die Marionettenbühne für eine ruhige Atmosphäre einen Raum mit 65 Plätzen bevorzugt und lieber drei Aufführungen mache als zwei in einem großen Rahmen, wie Susanne Häußer-Ühlin erläuterte.

Am Montag, 11. Dezember, wird das Theaterfestival mit zwei Aufführungen im kleinen Saal beendet (10.30 und 14.30 Uhr): Dann steht ein interaktives Piratenabenteuer an - wiederum mit dem Theater Sturmvogel. Das Stück „Mini Mutig und das Meer“ ist für Kinder von drei Jahren an, gerne auch für größere, gedacht (50 Minuten). Die Kinder bekämpfen zusammen mit Mini Mutig den schwarzen Admiral - Heldentaten, bei denen die Kinder mit an Bord sind.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch, 4. Oktober. Karten gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen unter www.reservix.de und an der Theaterkasse. Es herrscht freie Platzwahl bei allen Theaterstücken. Die Veranstalter behalten sich jedoch vor, für Kindergartengruppen und Schulklassen zu reservieren.

Kindergärten und Schulklassen können das Theaterfestival nur nach Voranmeldung bei der Touristinfo Schopfheim, Tel. 07622/396-145, besuchen. Der Eintritt kostet vier Euro pro Kind, eine Person hat freien Eintritt.

„Knax-Club“-Mitglieder erhalten bei der Sparkasse einen Gutschein auf drei Euro Ermäßigung auf die Eintrittskarte. Diese Gutscheine, erhältlich bei der Sparkasse Wiesental und ihren Filialen, können bei der Tourist-Info und bei Pipe-Corner in Schopfheim eingelöst werden. Gutscheine sind nicht gültig für Gruppenpreise.