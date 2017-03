Schopfheim (wm). Schweres Geschütz fahren die Unabhängigen in der Diskussion um die neue Zentralklinik auf. Sie fordern den sofortigen „Stopp“ der Planungen für den Lörracher Standort Entenbad-Ost, bis alle Belange des Natur- und Umweltschutzes geprüft seien.

Den Stopp soll nach Auffassung der Unabhängigen niemand anders verhängen als die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Sie ist die Adressatin eines offenen Briefes der Schopfheimer Wählervereinigung, in dem diese ihre Forderung damit begründet, die Fläche im Entenbad liege in einem ausgewiesenen Landschafts- und Naturschutzgebiet.

Das Ministerium sei die oberste Behörde, die die Einhaltung der Regionalpläne überwacht, heißt es in dem Brief nach Stuttgart. Der Regionalplan trage dazu bei, dass nicht auf der „Grünen Wiese“ gebaut wird. Nach jetzigem Stand habe man beim Lörracher Standortvorschlag Entenbad-Ost indes wichtige Punkte zum Natur- und Umweltschutz „wissentlich nicht berücksichtigt“.

Die Unabhängigen berufen sich dabei auf Unterlagen der „Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg“ vor, wonach sich die besagten Grundstücke „mitten im Internationalen Wildtierkorridor“ befinden. Dieser zähle zum nationalen und paneuropäischen ökologischen Netz. Er sei unter anderem wesentlich für eine Metapopulationsstruktur großräumiger verbreiteter Arten wie beispielsweise Luchse oder Wildkatzen notwendig. Diese ausgewiesene Grünfläche sei das letzte offene Gelände in einem ansonsten geschlossenen Siedlungsband im unteren Wiesental.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt habe die Stadt Lörrach darauf hingewiesen, dass seit 2015 der Generalwildwegplan rechtsgültig sei, und schlage dringend die Prüfung eines alternativen Standortes für das Kreisklinikum vor.

Außer diesen naturschutzrechtlichen Bedenken führen die Unabhängigen weitere Argumente gegen den Standort Entenbad ins Feld. Für das Zentralklinikum müsste die Landstraße L 138 verlegt und eine Zubringerstraße zur Bundesstraße neu gebaut werden. Die Landstraße würde bei einer Verlegung an ein Hochwasserschutz- und ein Wasserschutzgebiet grenzen. Außerdem müsste ein neuer Anschluss an die Bundesstraße B 317 gebaut werden, der durch geschützte Biotope und den Internationalen Wildtierwegekorridor führe, so heißt es weiter.

Zudem sei eine zusätzliche Haltstelle für die S-Bahn geplant, direkt im Bereich eines zusammenhängenden Biotopes. Die Machbarkeit dieser Haltestelle sei mit dem zuständigen Eisenbahnbundesamt bislang noch gar nicht abgeklärt.