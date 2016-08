Schopfheim (hjh). Die Leinwandhelden „Andi“ (Matthias Schweighöfer) und „Benno“ (Florian David Fitz) erwarten den Tod und organisieren mit erschwindeltem Geld „den geilsten Tag“ ihres Lebens. Und ein paar hundert Schopfheimer sitzen entspannt unter den ausladenden Laubbäumen im Stadtpark, genießen eine sternenklare und sehr laue Sommernacht und ziehen sich die spannende Tragikkomödie mit Tiefgang rein, die ihnen Susanne Häußer-Ühlin in Zusammenarbeit mit „Media World Eisinger“ zum Auftakt des „Open-Air-Kino“-Spektakels servierte. Sieht man einmal von den nicht ganz nachvollziehbaren Startverzögerungen und dem Ausfall der Mikrofone beim traditionellen Eröffnungs-Quiz (nur wenige kamen in den Genuss, Eintrittskarten für die zwei nachfolgenden Filmabende gewinnen zu können, weil sie die Fragen eines unsichtbaren Fragestellers nicht hören konnten) ab, so erlebten die Freiluftkinofreunde vielleicht nicht ganz ihren „geilsten Tag“, aber doch einen ziemlich netten Abend, an dem das Glöggler-Team zusammen mit einem Popcorn-Produzenten für den Gaumenschmaus und der Wettergott für angenehmste äußere Bedingungen sorgte. Diese Bedingungen dürften übrigens anhaltend gut sein. Auch beim zweiten Teil von „Fack ju Göthe“ am Freitag hielt das Wetter, was die Vorhersage versprach. Und auch den heutigen Abend, wenn unterm Sternenzelt „Birnenkuchen und Lavendel“ auf den Tisch kommen, dürften die Kinobesucher trocken und ohne zu frieren überstehen (wir berichten noch).