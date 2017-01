Schopfheim. Gleich zwei festliche Neujahrskonzerte finden in St. Bernhard statt: am Samstag, 7. Januar, um 19 Uhr und am Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr.

Am 7. Januar wird das neue Jahr mit festlichen Bläserklängen eröffnet. Dabei erklingt Musik für bis zu zehn Blechbläser in der Besetzung von vier Trompeten, Horn, vier Posaunen und Tuba. Die Blechbläser sind Profis auf ihrem Instrument: Es musizieren die Blechbläser des Basler Festivalorchesters, das jedes Jahr das Silvesterkonzert im Stadtcasino in Basel bestreitet. Auf dem Programm stehen Werke von William Byrd, John Bull, Jim Parker und vielen anderen. Der Trompeter Jochen Weiß wird am Abend selbst durch das Programm führen und die Musik so auf verständliche Weise näher bringen, ehe die Blechbläser dann den Kirchenraum mit festlichen Klängen füllen. Dieses besondere Konzert wird am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr in St. Bonifatius in Lörrach wiederholt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das zweite festliche Neujahrskonzert findet eine Woche später, am Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr in St. Bernhard in Schopfheim statt. Diesmal musiziert das Kammerorchester der Basler Chemie (KOBC), und es stehen eher die streichenden Töne im Vordergrund. Unter der Leitung von Andrey Smirnow entführt das KOBC die Zuhörer zu einer musikalischen Reise mit klassischen Werken von Sibelius, Bruch, Mozart, Grieg und anderen. Der Eintritt zu diesem klassischen Orchesterkonzert ist ebenfalls frei, um Spenden wird gebeten.