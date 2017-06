Schopfheim Putin grüßt am Galerie-Eingang

Sie ist keine Bühnenbildmalerin, sondern Künstlerin, aber sie hat kürzlich Bühnenbilder für ein Kinderopernprojekt „Cinderella“ gemalt, eine Produktion, die leider kurzfristig abgesagt wurde.

Von Jürgen Scharf

Schopfheim. So landeten die monumentalen 3,10 auf 3,50 Meter großen Bühnenbilder mehr oder weniger als Event in der Ausstellung „Aufbruch“ von Elena Politowa in der Galerie der Stadt Schopfheim.

Nachdem sie letztes Mal die Ausstellung in der Kulturfabrik mit ihren Schülern geteilt hat, ist es nun eine reine One-Woman-Show. Elena Politowa, die eine eigene Kunstschule in Lörrach hat und Workshops gibt, ist auch Architektin. Und so macht es ihr Spaß, einmal Bühnenbilder wie einen Innenraum mit Blick nach draußen zu gestalten. Daneben hängt ein weiteres Großformat, eine Kopie von Rembrandts „Nachtwache“, von ihr mit Malschülern gemalt, die auch großteils zur Vernissage kamen. Jeder dieser Schüler hat sich selbst auf der Nachtwache abgebildet, sich also in dem großen Gemälde verewigt.

Die aus Russland stammende Künstlerin ist sehr kommunikativ und liebt es, Menschen zu malen. Sogar Wladimir Putin, der gleich an der Eingangswand die Besucher empfängt. Aber es ist keine Huldigung dieses neuen russischen Zaren, sondern eine kritische Hinterfragung.

Als Künstlerin müsse man auch politisch denken, sagt Elena Politowa, und sie denkt da an Russland 2012, an die Frauenband Pussy Riot, die sich bei einer provokativen Protestaktion in einer Kirche unsittlich verhalten hätte und dafür im Gefängnis landete.

Auch Künstler müssen politisch denken

Putin und die Kirche – als ob Putin ein Monarch sei, so stellt ihn Politowa dar, mit erkennbarer Krone. Am unteren linken Bildrand sieht man maskierte Gesichter, wie man sie von Fotos der Protestlerinnen kennt.

Das Bild ist sicher eine Botschaft, denn Elena Politowa liebt Russland, sie ist dort aufgewachsen, und ihr geht manches nahe, wie die Gewaltbereitschaft und der Alkoholismus, typisch russische Symptome. Die von ihr selbst beobachtete brutale Szene einer Schlägerei in einer Bar hat sie in einer Bilderserie rekonstruiert, in der sie auch das blutübergossene Gesicht des Verprügelten zeigt. Dazu hat sie ein paar sehr düstere Menschenbildstudien gemacht.

Auch Korruption ist ein Thema, das sie kritisiert. Sicher, das Bild mit ihrem Selbstporträt in sexy Outfit, superkurzem Rock und High Heels bei einer Polizeikontrolle ist etwas überzeichnet, aber die bestechlichen russischen Polizisten, die sie bei einer Verkehrskontrolle anhalten und Rubel einstecken, gibt es in der Theorie schon.

Das soll aber nicht heißen, dass Elena Politowa ausschließlich solche Auswüchse im Bild festhält. Im Gegenteil, sie malt auch extrem fröhliche Bilder und sehr schöne, vielsagende Porträts, etwa von dem russischen Supermodel Natalia im Kohlfeld. Wer genau hinschaut, entdeckt, dass es das Gesicht der Modemarke Calvin Klein ist. Das Figurenbild symbolisiert eine spezielle Zeit in den 90er Jahren, wo man in den sozialistischen Ländern zur Erntezeit zur Feldarbeit ging und sich die Mädchen gleichzeitig einen Traum wie den von der Modelkarriere verwirklichten.

Elena Politowa zeigt lauter neue Werke. Eine große Serie mit Wolkenformationen dominiert: Himmel am Abend, Himmel nach einem Gewitter, Wolken im Sonnenlicht, überhaupt gehören die Bilder mit Licht zu den fröhlicheren. Künstlerkollege Christoph Geisel interpretierte in der Laudatio dieses Licht als die Freiheit, die sich jeder wünscht, das zu tun und zu sagen, was man möchte. Das Licht als Befreiung, als Aufbruch eben.

Eine neue Dimension von Licht erlebte die Malerin beim Einsatz von UV-Licht, und das übertrug sie auf die Ausstellungseröffnung. Während eine Opernsängerin sang, machte sie das Licht aus und ließ Schwarzlicht wirken. So leuchteten die Neonfarben in ihren Bildern und die Wolken von allein.

Weitere Informationen: Bis 22. Juli, vier Neon-Workshops jeden Samstag vom 1. bis 22. Juli.