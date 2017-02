Das verflixte siebte Jahr wollte Inge Böttger-Fisch wohl nicht mehr riskieren. Nach sechs Jahre an der Spitze des DRK-Ortsverbandes hängte sie bei der Hauptversammlung in der Hanf-Union ihren Posten an den Nagel.

Schopfheim (hjh). Nachdem es ihr auch Vize Hanspeter Post und Kassiererin Renate Briegert nachgetan hatten, blieb Günter Boll, dem DRK-Kreisvorsitzenden, nichts anderes übrig, als den scheidenden Vorstandsmitgliedern zu danken: „Ihr habt viel Gutes nicht nur angefangen, sondern auch weitergeführt.“

Der neue Vorsitzende Simon Redling, der bisher Bereitschaftsleiter war, übernimmt von seiner Vorgängerin denn auch einen funktionierenden Ortsverband mit 30 Aktiven und 1400 Mitgliedern.

„Was wir allein im vergangenen Jahr erreicht haben, kann sich sehen lassen“, sagte Inge Böttger-Fisch und betonte, dass der Ortsverein bei einer Werbeaktion ein Mitgliederplus von 35 Prozent verbuchen konnte. Einigermaßen stabil halte sich die Zahl der Blutspender. An den fünf Terminen zählte das DRK 1381 Spender. Die scheidende Vorsitzende verwies auf eine weitere Haus- und Straßensammlung, die Sammlung von 1000 Weihnachtsbäumen sowie den Stand am Weihnachtsmarkt und beim Straßenfest.

Simon Redling notierte 5700 Arbeits- und Einsatzstunden der Helfer, die sich an 31 Dienstabenden fort- und weiterbildeten, um weiter schnell und zuverlässig helfen zu können. 57 Wachsdienste bei Sport- und geselligen Veranstaltungen waren

3700 Einsatzstunden

abzuleisten. Bei einem Treffen mit Hilfskräften in St. Louis (Elsass) konnten die Schopfheimer die „Systeme“ im Dreiländereck vergleichen.

Acht Leitungsalarme und 52 Notfalleinsätze mit Patiententransporten, Brandabsicherungen und Bereitstellungseinsätzen rundeten das Jahr ab.

Simon Redling freute sich, dass sich der Ortsverband die Beschaffung neuer Einsatzhelme, eines Ortungsgerätes zur Navigation im Einsatzfahrzeug und eines Raupenstuhls zum Schutz zur Erleichterung des Dienstes leisten konnte.

Aus- und Weiterbildung stand neben Spiel und Spaß wie etwa beim Kinderferienprogramm auch auf dem Dienstplan der Jugend, für den Simona Morelli verantwortlich zeichnete.

Auch die Jugend profitierte vom guten finanziellen Polster in der Kasse, die Renate Briegert an ihre Nachfolgerin übergeben kann.

Simon Redling dürfte es nicht sonderlich schwerfallen, den Haushalt 2017, den er zum Abschluss präsentierte, zu realisieren. Einnahmen von 61 000 Euro stehen geplanten Ausgaben von 39 000 Euro gegenüber und lassen dem Ortsverband die nötige Luft, um die Finanzierung eines neuen Einsatzfahrzeuges in Angriff zu nehmen.

Der Kreisvorsitzende Günter Boll sah in der radikalen Verjüngung des Vorstandsteams eine Chance für ein erneut langfristiges Wirken an der Spitze des Ortsverbandes. In geheimer Wahl stimmten die Mitglieder den Personalvorschlägen des Vorstandes zu. Simon Redling ist neuer Vorsitzender, Tobias Kigbis sein Stellvertreter; Simona Morelli fungiert als Schatzmeisterin, Marion Sickau ist Schriftführerin und Patrick Stofer ihr Stellvertreten. Simone Möhrle bleibt Bereitschaftsärztin, Björn Sahner und Guiseppe Favazza prüfen die Kasse und Dieter Schwöble, Mike Hampl, Lisa Reiser und Ralf Sickau fungieren als Beisitzer.

Für fünf aktive Jahre im

Geheime Wahl

ehrenamtlichen Einsatzteam des DRK ehrte Kreisbereitschaftsleiter Uwe Grauli die Helfer Madeleine König und Guiseppe Favazza. Auf zehn Jahre hatten es Julia Schäuble, Melanie Hahn, Ralf und Marion Sickau sowie Nadine Lange gebracht. Und seit 15 Jahren gehört Daniel Henrich dem 30-köpfigen Helferteam an.