Schopfheim . Ein Radfahrer kam bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Kreisstraße zwischen Kürnberg und Gersbach ums Leben. Gegen 18.30 Uhr stieß laut Polizeibericht in einer S-Kurve ein Motorrad mit einem talwärts fahrenden Radler zusammen. Der 20-jährige Kradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Freiburg geflogen. Der 69-jährige Fahrradfahrer verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Bei dem tragischen Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Fahrweise der Beteiligten oder gar zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel. 07621/9800 zu melden.