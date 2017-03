Schopfheim Rat vergibt Bauleistungen

Schopfheim (ma). Bauleistungen vergeben hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. Dabei ging es um Rohrvortriebsarbeiten unter der Bahnlinie am Bahnübergang Hohe-Flum-Straße. Für rund 230 000 Euro vergab das Gremium diese Arbeiten an den günstigsten Bieter. In der Ausschreibung waren Arbeiten für den Zweckverband Breitbandversorgung mit enthalten. Der Zweckverband installiert dort laut Verbandsgeschäftsführer Paul Kempf eine Bahnquerung für das Breitbandkabel. Der Zweckverband erstatte dann Kosten von etwa 100 000 Euro.

Ebenfalls an den günstigsten Bieter wird die Stadt Bauleistungen zur Sanierung der Hohe-Flum-Straße vergeben. Die Stadtverwaltung teilte per Vorlage mit, im Zuge der Erneuerung und Ertüchtigung hinsichtlich der Entwicklung von Lus VII werde auch die Trinkwasserleitung ausgewechselt.