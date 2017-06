Schopfheim Reit- und Fahrsport für die ganze Familie

Schopfheim. Am Wochenende vom 22. bis 25. Juni veranstaltet der Reitverein Schopfheim wieder das sommerliche Reit- und Fahrturnier. Auch dieses Jahr gibt es Fahrprüfungen für Ein- und Zweispänner mit Ponys der Klasse M. Ebenfalls werden Dressur- und Springprüfungen von der Einsteigerklasse bis hin zur schweren Klasse veranstaltet.

In der Zeit von Donnerstag gegen 9 Uhr bis Sonntag gegen 18 Uhr messen sich rund 500 Pferde mit ihren Reitern in 36 Spring- und Dressurprüfungen (davon sechs in der schweren Klasse) und bei zwei Geländehindernisfahrten. Über die vier Tage wird also auf dem Gestüt Sengelen Pferdesport in seiner weitreichenden Palette geboten.

Am Donnerstag beginnen die sportlichen Wettbewerbe für die jungen Pferde. Im Anschluss gibt es noch Springprüfungen der Klasse L und M. Als ersten Programmhöhepunkt bringt das Gestüt Trefzger dem Publikum in den Abendstunden des Freitags den Fahrsport mit Zweispännern auf dem großen

Show mit Zweispännern

Platz näher. Die Fahrer mit ihren Kutschen werden im Verlauf des Abends das Showprogramm mitgestalten.

Samstags finden unter anderem die Dressurprüfungen der schweren Klasse statt. Auch für die Neueinsteiger gibt es Spring- und Dressurprüfungen, in denen die Reiter Erfahrungen sammeln können. Abends wird es ein faszinierendes Showprogramm geben, bei dem die rasanten Gespanne dabei sind. Auch Tanz und Musik wird angeboten. Abschließend findet am Sonntag das Finale der schweren Klasse mit Stechen und das Finale der Youngster-Tour für die sieben- und achtjährigen Pferde statt.

In gewohnter Manier wird während des gesamten sportlichen Rahmens Speis und Trank geboten sowie eine Kinderhüpfburg und weiteren Aktivitäten wie Ponyreiten. Die Organisatoren Volker Trefzger und Rebecca Hotz freuen sich mit ihrem Team auf spannende und abwechslungsreiche Tage ganz im Sinne des Pferdesports für die ganze Familie.

Für alle Besucher, die am Freitag- und Samstagabend nach dem sportlichen Programm noch einen schönen Sommerabend verbringen wollen, gibt es die „symbadische“ DJ-Party mit Bar.

Weitere Informationen: Weitere Infos und die genaue Zeiteinteilung finden sich im Internet unter www.gestuet-sengelen.de.