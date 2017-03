Schopfheim. An die Falsche geriet ein Trickdieb am Mittwoch. Gegen 16.25 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer Frau in der Fahrnauer Straße. Als die 42-Jährige die Türe öffnete, versuchte der Mann laut Polizeibericht, sich an ihr vorbeizudrängen, um so in das Innere der Wohnung zu gelangen. Die resolute Frau konnte dies jedoch verhindern, worauf der Unbekannte flüchtete. Die Frau alarmierte unverzüglich die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ergebnislos.

Der Mann hatte nach Polizeiangaben osteuropäisches Aussehen und kurzes Haar, er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einer blau-weißen Daunenjacke und trug einen schwarzen Rucksack. Ob ein Zusammenhang mit den kürzlich in Grenzach-Wyhlen vorgefallenen Ereignissen besteht, ist nicht bekannt.

Dort gab sich ein dreister Trickdieb in zwei Fällen Seniorinnen gegenüber als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und drängte sich in das Wohnungsinnere. Dort öffnete er Schränke und Schubladen und entwendete Schmuck und Wertsachen.

Die Polizei mahnt deshalb erneut zur Vorsicht und rät, gegenüber fremden Besuchern vorsichtig zu sein und sie keinesfalls in die Wohnung zu lassen. In Zweifelsfällen sollte man Bekannte oder Nachbarn hinzuziehen. Möglicherweise gibt es noch weitere Geschädigte. Diese können sich beim Polizeirevier Schopfheim melden unter Tel. 07622/666980.