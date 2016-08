Schopfheim-Fahrnau (os). Viel mit Wasser zu tun hatte das Ferienangebot des THW. Doch bevor es in der Grienmatt zu „Spaß und Spiel mit Technik und Wasser“ an die Wiese zu ging, erzählte Jugendwart Johannes Leisinger den 21 Kindern Interessantes über das THW.

Hilfeleistung bei Hochwasser oder anderen Naturkatastrophen stelle den Haupteinsatzgrund für das THW mit seinen 30 erwachsenen und 15 jugendlichen Helfern dar, erfuhren die Kinder. Diese Einsätze geschehen meist in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren.

Auch bei den Aufbauarbeiten für Flüchtlingsunterkünfte, waren die THW-Helfer im vergangenen Jahr gefordert. Das Rüstzeug für die Einsätze hole man sich in den allwöchentlichen Übungsstunden, so Leisinger weiter.

Dann musste er die Kinder nicht zweimal bitten, in die drei Einsatzfahrzeuge zu steigen, um damit an die Wiese zu fahren. Dort galt es erst einmal, ein Schlauchboot einsatztauglich zu machen. Gruppenweise konnten die Kinder anschließend die Hilfeleistung für Verletzte üben, derweil andere Bootstouren auf der Wiese machten.

Die dritte Gruppe förderte eifrig Wasser - auch als Abkühlung für die vier THW-Helfer und die Kinder. Bei der kleinen Rettungsübung zeigten die THW-Helfer, dass im Einsatz Teamarbeit unabdingbar ist.

Zum Ausklang stand gemeinsames Grillen auf dem Programm. Zum Abschied wies Johannes Leisinger darauf hin, dass jeder, der Spaß an der THW-Arbeit gefunden habe, nach den Sommerferien in der Jugendgruppe immer montags von 18 bis 19.30 Uhr auf dem Gelände in der Grienmatt willkommen ist.