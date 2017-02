Schopfheim (os). Mit weit über einer Million Besucher ist „Die Nacht der Musicals“ die erfolgreichste Musicalgala aller Zeiten. Nach Angaben von Veranstalter Asa-Events begeistert sie seit 20 Jahren mit einem immer neuen Programm die Fans.

Das war auch in der Markgrafenstadt nicht anders, wo das Ensemble am Sonntag gleich zwei Aufführungen hintereinander bot und insgesamt mehr als 1000 Besucher in die Stadthalle lockte.

Mit dem Rock-Klassiker „Eye of the Tiger“ aus „Rocky“ begann die Show mit einem Kracher, einem Medley der Hits aus dem Musical, das dem Kino-Kassenschlager mit Silvester Stallone nachempfunden ist.

Längere Passagen überließ die Regie auch den Lindenberg-Musicals mit einem Medley romantischer und fetziger Songs aus der Feder des Deutsch-Rockers aus Hamburg. „Bis ans Ende der Welt“, „Mädchen aus Osterberlin“, „Gitarren satt“ erklang genauso wie „Hinterm Horizont“.

Freddy Mercurys „Queen“ mit deren Gassenhauern aus den 80-ern wie „We are the champions“, „We will rock you“ und „Somebody to love“ begeisterte das Publikum ebenso wie die Songs des früh verstorbenen Falco oder die des Schlager-Barden Udo Jürgens.

Und ganz fulminant der Abba-Block mit einem längeren Medley aus „Mamma Mia“. Auch Ausschnitte aus „Jesus Christ Superstar“, einer der ersten Musical-Produktionen in den 70-er Jahren, brachte das Ensemble auf die Stadthallen-Bühne. Und der Bette Midler -Song „The Rose“ aus dem gleichnamigen Musical über das Leben der Rock-Röhre Janis Joplin sorgte gegen Ende der Show für Gänsehaut.

Es fehlten aber auch die weniger rockigen Musicals nicht wie „Phantom der Oper“, „Tanz der Vampire“ oder „Cats“, „Aladin“ und „König der Löwen“ sowie „Elisabeth“. Ganz aktuell im Repertoire „Let it go“ aus dem Erfolgsmusicals „Frozen“, basierend auf dem Disneyfilm „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“.

Es gab auch noch einen leicht frivolen Teil, als Micha van de Weg als einer der beiden Leadsänger der Show den „Sweet Transvestite“ aus der „Rocky Horror Picture Show“ gab und dabei auch seine Späßchen mit dem Publikum trieb.

Mit dem Holländer überzeugten Maria Anne Rosenberg, Kathrin Mayer und Istvan Csisaar mit ihren ausdrucksstarken, kraftvollen Stimmen in diesem musikalischen Streifzug quer durch die bunte und vielfältige Welt der Musicals und ihrer Evergreens.

Eine tolle Licht- und Soundshow, ein Tanzensemble und aufwendige Kostüme rundeten die Musical-Show ab und verwandelten die Stadthalle in eine Miniaturausgabe von Broadway oder Londoner West End.