Nachrichten-Ticker

16:16 Ex-Minister Machnig zu Zahlung von 150 000 Euro verurteilt

Weimar - Thüringens Ex-Wirtschaftsminister Matthias Machnig soll 150 572 Euro zu viel gezahlte Amtsbezüge an die Landeskasse zurückzahlen. Der Politiker will sich jedoch vor der nächst höheren Instanz gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Weimar wehren. Thüringen will, dass der heutige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium zu viel gezahlte Bezüge zurückgibt, die er zwischen 2009 bis 2013 erhalten hat. Das Gericht sah zwar Unachtsamkeiten bei der Landesfinanzdirektion. Es folgte aber der Position des Landes.

16:12 Zwölfjähriger verletzt Mitschüler im Streit mit Schere

Leipzig - Ein Zwölfjähriger hat in einer Oberschule im sächsischen Delitzsch einen Mitschüler im Streit mit einer Papierschere verletzt. Das gleichaltrige Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen sind nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich. Die beiden Siebtklässler waren am Vormittag während der Hofpause in Streit geraten. Dabei verletzte der Junge seinen Mitschüler mit der Papierschere am Hals. Die Polizei wurde zu der Oberschule gerufen. Der Unterricht wurde beendet.

16:07 Bis zu 650 Bundeswehr-Soldaten für neue Nato-Mission

Berlin - Die Bundesregierung will für die neue Nato-Operation "Sea Guardian" bis zu 650 deutsche Soldaten in den Mittelmeerraum entsenden. Ihr Hauptauftrag ist die Seeraumüberwachung. In Ausnahmefällen sollen sie aber auch Schiffe mutmaßlicher Unterstützer von Terrorgruppen durchsuchen dürfen. Das Bundeskabinett will über "Sea Guardian" morgen entscheiden. Der Bundestag wird voraussichtlich kommende Woche darüber beraten. Der Einsatz soll die Nato-geführte Operation "Active Endeavour" ablösen, die in dem Seegebiet nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 begonnen hatte.

15:56 Separatisten in der Ostukraine kündigen Feuerpause an

Donezk - Vor einem Besuch von Außenminister Frank-Walter Steinmeier in Kiew haben die Separatisten in der Ostukraine eine einseitige Feuerpause von diesem Donnerstag an angekündigt. Es gehe um ein Zeichen des guten Willens, sagten die Chefs der Gebiete Donezk und Luhansk, Alexander Sachartschenko und Igor Plotnizki. Die Aufständischen riefen die prowestliche Führung in Kiew auf, die Waffenruhe ernst zu nehmen. Formal gilt im Konfliktgebiet Donbass bereits seit 2015 eine Feuerpause, die aber von beiden Seiten immer wieder verletzt wird.

15:53 Traditionell gekleidete Muslimin in New York angezündet

New York - Ein Unbekannter hat die Bluse einer traditionell gekleideten Muslimin in New York angezündet. Die schottische Touristin habe ihren glimmenden, verkohlten Ärmel beim Einkaufsbummel auf der Fifth Avenue in Manhattan bemerkt, berichtet die "New York Daily News" unter Berufung auf die Polizei. Die 36-Jährige habe neben sich einen Mann mit einem Feuerzeug gesehen, der sich dann entfernt habe. Schwer verletzt wurde die Frau nicht. Die Polizei untersucht, ob es sich um ein gegen Muslime gerichtetes Hassverbrechen handelt.