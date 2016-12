Schopfheim . Ein renitenter Gast hielt am zweiten Weihnachtstag die Polizei in Atem. Am Montag gegen 22.30 Uhr mussten die Ordnungshüter seinetwegen zu einer Bar in der Hauptstraße ausrücken.

Der Mann hatte ein Bierglas mit nach draußen genommen und weigerte sich, dieses zurückzugeben. Als ihm die Angestellte nachging und das Glas zurückforderte, weigerte sich der Mann und wurde zunehmend aggressiver. Ein weiterer Gast, der der Angestellten zu Hilfe kam, bekam von dem Störenfried eine Ohrfeige und wurde zudem von ihm bedroht. Als die zu Hilfe gerufene Polizei die Personalien des Aggressors feststellte, reagierte dieser laut Polizeibericht ausfallend und beleidigend. Dies brachte ihm neben einer Anzeige wegen Körperverletzung eine weitere wegen Beleidigung ein.