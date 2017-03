Schopfheim Rund um den Arlberg mit dem Ski-Club Fahrnau

Ein rundum gelungenes, verlängertes Wochenende verbrachten 21 Skibegeisterte in den österreichischen Alpen. Wie schon in vorangegangenen Jahren erwiesen sich die Skigebiete von Lech / Zürs / St. Anton, Ischgl und Serfaus-Fiss-Ladis als besonders reizvoll. Nach einem sonnigen Auftakt mussten sich die Teilnehmer jedoch am nächsten Tag mit widrigen Witterungsverhältnissen auseinandersetzen. Dank der hervorragenden drei Skiführer konnten die teils schwierigen Pistenverhältnisse in den jeweiligen Skigebieten gemeistert werden und der sehr guten Stimmung nichts anhaben. Abgerundet wurden die Skitage mit Wellness und österreichischen Spezialitäten in der angenehmen Unterkunft. Foto: zVg