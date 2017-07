Schopfheim Saftiges Quiz: Kirsche oder Ananas?

Schopfheim (jab). Kirsche, Lychee oder Ananas? Gar nicht so einfach zu erschmecken, welche Frucht da in Saftform den Weg in den Becher gefunden hat. Eine Antwort liegt der achtjährigen Mia aber auf jeden Fall direkt auf der Zunge: „Mmmh, lecker!“

Das erfrischende Saft-Quiz war eine von mehreren Spiel-, Bastel- und Erlebnisstationen, die der Spielbus am Samstag auf dem Wasserspielplatz im Bremt aufgebaut hatte.

An weiteren Stationen konnten die jungen Besucher basteln, malen oder trommeln, Fruchtspieße machen oder sich mit den Spiel- und Sportgerätschaften vom Pedalo bis zum Springseil vergnügen.

Der Aktionstag im Bremt war Auftakt für eine kleine Serie von Spielbus-Tagen, die im Sommer mittlerweile schon Tradition haben. Fanden diese bislang während der Sommerferien statt, so zog man sie jetzt ein bisschen vor, da das Team vom Jugendreferat während der Sommerferien in der „Spielstadt“ eingebunden ist, das in diesem Jahr zum zweiten Mal über die Bühne geht. Weitere Spielbus-Stationen: Am Samstag, 15. Juli, auf dem Spielplatz Roggenbachstraße/Feldbergstraße bei der Friedrich-Ebert-Schule und am Samstag, 22. Juli, auf dem Spielplatz im Wiesenweg, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Von 12.30 bis 13.30 Uhr ist Mittagspause - dafür sollten die Kinder ein Vesper mitbringen. Für den Besuch des Spielbusses ist keine Anmeldung erforderlich.