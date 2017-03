Von Jürgen Scharf

Wie gut, wenn eine Malerin einen Dichter zum Mann hat. Da kann man von einer klugen, einfühlsamen Vernissage-Rede ausgehen.

Schopfheim/Wehr. So geschehen am Sonntag in der Galerie im Alten Schloss Wehr bei der Doppelausstellung von Bettina Bohn (Hohenegg) und Martina Nübling (Hausen).

Bohns Ehemann Markus Manfred Jung stellte die beiden Künstlerinnen mit eigenen Gedanken über deren Arbeiten vor. Natürlich brachte Jung, der sich freute, wieder einmal in seiner alten Heimatstadt zu sein, auch Reminiszenzen an Wehr.

Der dortige Kulturamtsleiter Reinhard Valenta habe ein gutes Gespür und Auge bewiesen, als er die beiden Künstlerinnen zusammengebracht habe, meinte der alemannische Dichter, der in einer kurzweiligen Einführung auf die feinen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Malerinnen einging, die sich zuvor noch nicht kannten.

Zum Schluss rezitierte er sein alemannisches Gedicht über seinen „Lieblingshassvogel“, den Quaag, den Raben, die Rabenkrähe, die beide Künstlerinnen in Bildern umgesetzt haben: „quaag/du duschtre vogel..“ Die Doppelschau ist nicht gemischt gehängt, sondern räumlich über Kreuz getrennt.

Die Landschaft, in der Bettina Bohn lebt, das Kleine Wiesental, prägt die Malerin und ist zu einem Thema für sie geworden. Sie zeigt eine Serie von Tannenansichten, Baumbilder in verschiedenen jahreszeitlichen Stimmungen und verschwommene Nebellandschaften, meist sehr ausschnitthaft, mit dem Eindruck von Weite. Die Malerin, die in der Natur Skizzen macht, aber frei aus der Anschauung der Erinnerungen arbeitet, versteht zu abstrahieren.

Mit ihrer nicht-bunten Farbgebung, den fast Ton-in-Ton-Schattierungen und dem atmosphärischen Stimmungsgehalt stellen sich Bohns Bilder als Fantasie- und Seelenlandschaften dar. Weitere ihrer Themen sind Tanz, Bewegung und Altersbilder.

Bei dem markanten Porträt einer alten Frau, die sich mit den Händen auf einen Stock stützt, denkt man unwillkürlich an Dürers Betende Hände. Eine Spezialität sind ihre figürlichen weiblichen Torsi, filigrane Objekte aus getrockneten Gemüseblättern oder Tierhäuten.

Beide Künstlerinnen zeichnen sich durch farbliche Reduktion aus. Martina Nübling ist grafischer, Bohn malerischer, aber auch hier sind

die Grenzen fließend; beide arbeiten mit abgemilderten Kontrasten und einer zurückgenommenen Farbpalette.

Bohns helle Landschaften treffen auf Nüblings helle Interieurbilder. Diese neuesten Arbeiten mit alltäglichen Gegenständen wie Stuhl, Lampe, Tisch und Tasse wirken schattenhaft, verschleiert, illusionistisch. Eingearbeitetes und übermaltes Büttenpapier ergibt reliefartige Strukturen. Es ist viel Absenz in diesen bewusst kargen Bildern, vielleicht sind es gar Erinnerungsbilder, bestehend aus Licht und Schatten.

Martina Nübling ist fasziniert vom Stofflichen, der Materie und dem Nebulösen, was in einer Serie mit eingearbeitetem Stoff deutlich wird: Ein altes Kinderhemdchen oder ein alter Latz werden ins Bild collagiert und farblich in die Umgebung des tiefen Indigoblaus integriert.

Der Gesamteindruck ist der einer gelungenen und harmonischen Ausstellung, so jedenfalls das einhellige Echo der Besucher: ein gelungener Kulturtransfer der Kulturkooperation beider Städte vom Wiesental ins Wehratal.

Übrigens kam auch die musikalische Umrahmung mit jazzigen Improvisationen aus Hausen: vom Trio um den Posaunisten Claus Brunner mit zwei Begleitmusikern.