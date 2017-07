Schopfheim „Schmerzhaft“: Hohe Preise für Bauaufträge

Schopfheim (wm). An satten Mehrkosten bei Bauvergaben hat derzeit der Gemeinderat zu knabbern. Ursache sind vor allem hohe Preise im Bausektor, es kommen aber auch andere Faktoren hinzu.

Das stellte sich beim Bau für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen am Dammweg heraus. „Da fehlen 200 000 Euro“, gestand der Bürgermeister und verwies auf „teure Bauleistungen“.

In diesem Fall trieben indes auch andere Punkte die Kosten in die Höhe. So muss aufgrund geologischer Befunde ein tieferes Fundament her, die Heizung bedarf der Nachrüstung, das Gesundheitsamt fordert ein zusätzliches WC und die Versicherung hochwertigere Küchengeräte. Im Angebot des Generalunternehmers fehlten laut Verwaltung zudem die Kosten für die Entsorgung des Aushubs und die Herstellung der Außenanlagen.

Ernes Barnet (Grüne) bezeichnete die Mehrausgaben als „schmerzhaft“. Thomas Gsell (SPD) wunderte sich, dass der Generalunternehmer Kosten für die Aushubentsorgung nicht einkalkuliert hatte. Der Bürgermeister entgegnete, aufgrund von Bodenproben schlügen dieselben höher zu Buche.

Kai Horschig (Unabhängige) sah „viele Fragezeichen“ und bemängelte, dass die Verwaltung zur Begründung der Mehrkosten lediglich „ein paar pauschale Sätze“ geliefert habe. Der Bürgermeister gab ihm Recht und räumte ein, man hätte „etwas präziser“ formulieren können.

Dass viele Firmen aufgrund ihrer vollen Auftragsbücher entweder gar keine Angebote abgeben oder aber, falls doch, hohe Preise verlangen, bekam das Gremium in zwei anderen Fällen zu spüren. Für den Neubau einer Regenwasserbehandlungsanlage im „Lus West“ lag nur ein Angebot vor. Die Vergabesumme war fast 340 000 Euro höher als kalkuliert. Die Stadt hob deshalb die Ausschreibung auf und vergab nur einen Teilauftrag, wohl wissend, dass sie den Rest irgendwann neu vergeben muss, gleichzeitig hoffend, dass die Baupreise bis dahin wieder fallen.

170000 statt 120 000 Euro muss die Stadt auch für die Sanierung der Wasserleitung in der Scheffelstraße berappen