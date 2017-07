Schopfheim „Schopfheim ist sexy“

„Wie wird die Innenstadt zu einem attraktiven Aufenthaltsort? Über diese Frage diskutierten die gleichnamige Bürgerinitiative und die Grünen in der Alten Scheune mit den Bürgern.

Schopfheim (hf). Außerdem hatten die Veranstalter vier Referenten eingeladen: Matthias F. Böhm von Pro Innerstadt Basel, Stefan Klever vom Gewerbeverein, Bertram Paganini von der IHK und Stadtrat Ernes Barnet von den Grünen.

In allen europäischen Städten stünden die gleichen Themen zur Diskussion, meinte Matthias Böhm. Die Frage sei, was Städte heute brauchen. Das Einkaufsverhalten habe sich deutlich verändert. Klassische Läden hätten weniger Erfolg. Heute wünschten sich Kunden die Einkaufsbereiche als Erlebniszonen. „Geschäfte, die seit 40 Jahren bestehen, werden sich verändern oder verschwinden“, prophezeite Matthias Böhm. Basel habe mit seiner fußgängerfreundlichen Innenstadt einen guten Weg gewählt. Denn die Mobilität werde sich grundsätzlich ändern. Parkhäuser seien in wenigen Jahren nicht mehr nötig. Neue Lösungen für die Innenstädte könnten Gewerbe, Gastronomie, Kultur und Dienstleister nur gemeinsam erarbeiten.

Stefan Klever beschrieb die Innenstadt als die „Visitenkarte der Stadt“. Die Einzelhandelsgeschäfte seien vielfach schon Orte des Erlebens. Und die Innenstadt schlage eine Brücke zwischen den Generationen. Der Gewerbeverein und der Arbeitskreis Innenstadt hätten schon einige Verbesserungen hinsichtlich der Aufenthaltsqualität erreicht und bemühten sich weiter. „Schopfheim ist sexy“, so Klever.

Bertram Paganini nannte für eine attraktive Innenstadt drei Elemente: Angebotsvielfalt, Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität. In die Angebotsvielfalt müssten Einzelhandel, Gastronomie und alle, die zur Versorgung der Bedürfnisse beitragen, eingebunden sein. Erreichbarkeit beruhe auf Verkehrsführung und Parkmöglichkeiten sowie auf Barrierefreiheit in der Innenstadt.

Als Faustregel gelte, dass man zwei Stellplätze pro hundert Einwohner brauche. Eine Fußgängerzone solle nicht länger als 150 Meter sein, und der Abstand vom Parkplatz zum Einkaufsbereich solle 200 Meter nicht überschreiten.

Ernes Barnet stellte das Leitbild der Stadt vor und zeigte, dass die wichtigen Fragen schon alle darin enthalten seien, dass man für die Umsetzung einiger Ziele aber noch etwas Zeit brauche. Barnet formulierte, dass die Teilhabe am öffentlichen Leben für alle Bürger möglich sein müsse. Als Problembereiche beschrieb er die Pflasterung in der Altstadt, die hohen Bordsteine und den ständigen Durchgangsverkehr in der Innenstadt.

In der Diskussion wurde mehrfach die Frage laut, inwieweit der Einkauf im Internet den klassischen Einzelhandel bedrohen könne. Matthias Böhm erklärte, dass ein eindeutig altersspezifisches Einkaufsverhalten an Bedeutung verliere. „Die Generationen verschmelzen auch in ihrem Verhalten miteinander“, führte er aus. Den Einzelhändlern empfahl er, sich mehr dem Nutzen der Kunden zu verschreiben und weniger den Anbietern.

Stefan Klever wies darauf hin, dass sich immer mehr Einzelhändler am Handel via Internet beteiligen, dass man also nicht nur von einem Konkurrenzverhältnis sprechen könne.

Ein großes Thema für die Bürger war der zunehmende Verkehr und die fehlenden Parkmöglichkeiten in der Stadt. Eine Bürgerin beklagte, der Bau vieler neuer Wohnungen bringe auch mehr Verkehr und mehr Lärm mit sich.

Man müsse künftige Entwicklungen im Blick behalten, merkte Bertram Paganini an. Auch das Mobilitätsverhalten sei im Wandel begriffen. „Eine veränderte Mobilität (mehr E-Mobilität, mehr Fahrräder statt Autos) wird zumindest das Lärmproblem auf Sicht lösen“, sagte er voraus. Aber er war mit der Klage einverstanden, dass es in Schopfheim zu wenig Parkmöglichkeiten in innenstadt-naher Lage gebe.