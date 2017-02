Von Hans-Jürgen Hege

Auf der Suche nach dem Traumberuf: Rund 500 Schüler aus 15 Schulen im Einzugsbereich der Gewerbe Akademie (GA) Schopfheim sind zur Berufsorientierung im Handwerk eingeladen.

Sieben Durchgänge à 14 „Job-Erkundungs-Tage“ (JET) hat die Gewerbeakademie im Jahr 2017 im Programm, das die Fachbereiche Holz, Metall, Elektronik und das Frisörhandwerk sowie Bürokommunikation abdeckt, wie GA-Leiter Arno Baumann und Sozialpädagoge Loic de Bellabre bei einem Pressegespräch betonten.

73 Schüler des Meret-Oppenheim-Schulzentrums Steinen sind zum Auftakt der Veranstaltungsreihe derzeit zu Gast in der GA. In jedes Gewerk dürfen sie eineinhalb Tage reinschnuppern. Einfache Aufgaben sollen ihnen ermöglichen, ihre Neigungen zu erkunden und auszuloten, ob ein Handwerksberuf für sie in Frage kommt. Der Schule liegt viel an dieser Praxisorientierung, wie Lehrerin Petra Schwehr betonte. Jeder Jugendliche solle eigene Stärken kennenlernen, Interessen und Erfahrungen reflektieren, um am Ende der Schulzeit die Frage beantworten zu können, wohin die Reise geht.

Die JET-Tage helfen, das Terrain abzustecken und zu erfahren, ob ein Handwerksberuf das Richtige sein könnte. Sie helfen aber auch, die Jugendlichen für den Schulalltag zu motivieren, glauben Petra Schwehr und ihr Kollege Simon Maier. Plötzlich werde klar, wozu es gut ist, Mathe zu büffeln oder Deutsch zu lernen. „Das hilft“, schmunzelt Maier, „zu erkennen, dass doch nicht alles so schlecht ist, was wir in der Schule machen.“

Schließlich profitieren auch die Eltern von dem Abstecher in die Berufswelt. Im Rahmen eines Elternabends stellt die GA ihnen das Projekt vor. Später haben sie an einem Elterntag Gelegenheit, in den Werkstätten mit dabei zu sein. Und sie dürfen zuhören, wenn Loic de Bellabre dem Nachwuchs beim abschließenden Auswertungsgespräch Empfehlungen zur beruflichen Weiterentwicklung gibt.

Die Teilnahme an den JET-Tagen, die seit 2008 stattfinden und sich zunehmender Beliebtheit erfreuen, ist für die drei achten Klassen des Meret-Oppenheim-Schulzentrums Pflicht, hat aber „keinen Einfluss auf die Schulnoten“. Allerdings sei die Job-Erkundung, die mit einem Zertifikat bestätigt wird, „ein wichtiges Modul für die spätere Bewerbung um einen Ausbildungsplatz“.

Messbare Erfolge gebe es allerdings nicht, bekennt Arno Baumann. Trotzdem könne man davon ausgehen, dass Mitmachen „etwas bringt“. Unter anderem entdecken zum Beispiel Mädchen, dass es sich lohnen kann, auf Berufe zu schauen, die bisher – wie etwa auf dem Bau oder in den Metallbereichen – überwiegend als Männerdomäne galten. Und in Gesprächen erfahren die Jugendlichen, dass heutzutage „auch im Handwerk gutes Geld zu verdienen ist“, sagt der GA-Leiter.