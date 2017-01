Schopfheim (jab). „2016 war ein super erfolgreiches Jahr für die Stadt Schopfheim“, zeigte sich Bürgermeister Christof Nitz in seinem Rückblick beim traditionellen Jahresabschluss der CDU am Freitag nachgerade euphorisch: „Wir haben viel Zukunftsweisendes auf den Weg gebracht.“

Zusammenarbeit im Gemeinderat: Zu verdanken sei dies auch dem guten Miteinander, das sich im Gemeinderat in den letzten Jahren – auch dank Klausurtagungen und Leitbilddiskussion – entwickelt habe. Parteipolitische Erwägungen nämlich seien in der Kommunalpolitik sekundär - „in erster Linie geht es um die Sache: Was wollen wir für die Stadt erreichen“, führte Nitz aus, und attestierte sich und dem Ratsgremium, man habe trotz zuletzt vieler Wechsel „sehr, sehr gut zusammengefunden“.

Schulcampus: „Das Allerwichtigste“ unter den angeschobenen kommunalpolitischen Projekten sei der Schulcampus, zeigte Nitz sich überzeugt. Dieser sei „eine strukturpolitisch ganz wichtige Weichenstellung“. Angesichts des durchaus Respekt einflößenden Kostenrahmens von 29 Millionen Euro („es werden wohl immerhin doch ein paar weniger“) erinnerte Nitz daran, dass für den Hochwasserschutz vor über zehn Jahren ein ähnlich hoher Betrag angesetzt worden war; vielen Befürchtungen zum Trotz schließe man das Projekt nun gerade erfolgreich ab.

Rücklagen: Mit über 16 Millionen Euro habe die Stadt einiges auf der hohen Kante – beinahe schon wieder ärgerlich angesichts der neuerdings fälligen Strafzinsen, merkte Nitz mit halbem Augenzwinkern an. Immerhin seien im aktuellen Haushalt allein 45 000 Euro unter diesem Betreff geparkt: „Das tut weh.“ Vor diesem Hintergrund gelte die Devise, „das Geld muss unters Volk“ - „dem werden wir mit unseren Maßnahmen ein ganzes Stück weit gerecht.“

Uehlin-Areal: „Das läuft“, konnte der Bürgermeister nach jahrelanger Hängepartie beim Thema Uehlin-Areal in diesem Jahr endlich einmal andere Töne anschlagen. Das Grundstück ist endlich an einen Investoren verkauft, Ende 2018 sollen die neuen Gebäude stehen. Im selben Jahr soll die Scheffelstraße zur Fußgängerzone werden. „Keinerlei Sorgen“ mache er er sich darum, ob sich für die beiden historischen Häuser, die erhalten bleiben sollen, ein geeigneter Käufer findet. Schon vor der Ausschreibung habe es etliche Interessenten gegeben; nun werde man bis Ende Januar weiter sammeln. „Am Ende wird ein Umbau in unserem Sinne stehen“, zeigte sich Nitz überzeugt.

Flüchtlinge: Eine große Herausforderung werde 2017 die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen: Wo bislang vor allem die in der Verantwortung der Landkreise liegende Erstunterbringung ein Thema war, gehe es nun zunehmend um die die Anschlussunterbringung, für die die Gemeinden zuständig seien. Die bereits geplante Unterkunft in Dammweg für 70 Bewohner reiche da bei weitem noch nicht aus - nötig sei Platz für etwa 160 Menschen. Allerdings gebe es hier weitere Unwägbarkeiten, etwa durch Familiennachzug und durch unklare Zuständigkeit in der Ämterhierarchie. „Das Thema wird uns noch lange enorm beschäftigen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das managen“, so Nitz.

Zentralklinikum: Einmal mehr nutzte Bürgermeister Nitz die Gelegenheit, die Qualitäten der Schopfheimer Bewerbung als Standort für das künftige Zentralklinikum hervorzuheben: S-Bahn-Anschluss, kreuzungsfreie Anbindung an die Bundesstraße, ausreichend Fläche auch für eine spätere Erweiterung und einen Hubschrauberlandeplatz und die zentrale Lage im Landkreis beispielsweise. Und: Nicht zuletzt sei der Schopfheimer Standort unter finanziellen Gesichtspunkten im Vergleich zu den Mitbewerbern „sehr günstig“. Nachdem der gesamte Abwägungsprozess in Sachen Kreiskliniken bislang vorbildlich – sachlich, ergebnisoffen und zielorientiert – gelaufen sei, bleibe nun zu hoffen, dass auch die endgültige Entscheidung auf Basis dieser Prinzipien falle.

Am 17. Januar findet in der Schopfheimer Stadthalle eine Bürgerinfo statt; auf der Klausurtagung des Kreistages am 21. Januar werde das Zentralklinikum sicher zentrales Thema sein. Die Entscheidung will Marion Dammann am 6. Februar in der Schopfheimer Stadthalle bekannt geben.

Ausblick Bundestagswahl: Besorgt zeigte sich Nitz mit Blick auf die Bundestagswahl aus der die etablierten Parteien angesichts der aktuellen Stimmung womöglich nicht eben gestärkt hervorgehen werden.

„Es ist unsere Aufgabe, den Menschen klar zu machen, welch große Bedeutung die etablierten Parteien für den langfristigen Fortbestand der Gesellschaft haben“, appellierte Nitz zum Ende seiner Ansprache.