Schopfheim. Am 1. September begrüßte Bürgermeister Christof Nitz die neuen Auszubildenden bei der Stadt Schopfheim. Das sind die Neuen: Bachelor of Arts Public Management: Philipp Bastian; Verwaltungsfachangestellte: Miriam Faller und Jil Schlageter. Anerkennungspraktikanten sind Suzan Karakas und Mirco Wehrle (Bildungshaus Langenau), Beate Bilotta (Waldkindergarten), Janina Schulz und Lea Kotulla (Kita Marktplatz), Sarah Rieger (Kita Bremt) und Celina Brendle (Kita Wiechs). Während einige der Anerkennungspraktikantinnen ihre Arbeit bereits aufgenommen haben, begann für die anderen der Start am 1. September oder aufgrund der Ferien sogar erst Mitte September. Die Azubis in der Verwaltung starteten am Donnerstag gemeinsam in die Ausbildung. Anja Becker-Nikolai, Fachgruppenleiterin Personal und Organisation, informierte über das Programm der nächsten Tage. Unter anderem finden eine Einweisung durch die Fachgruppenleiter in das jeweilige Aufgabengebiet, eine EDV-Schulung sowie die Besichtigung des Museums, des Pumpwerks Ruhm und des Bauhofs statt. Zuständig für die Auszubildenden bei der Stadt ist Lisa Feuchtmann von der Fachgruppe Personal und Organisation. Sie wird die neuen Azubis begleiten und unterstützen. Wer Fragen zur Ausbildung bei der Stadt Schopfheim, hat kann sich melden (E-Mail: l.feuchtmann@schopfheim.de, Tel. 07622 / 396-114).