Schopfheim. Einen Schutzengel als Mitfahrer hatte eine 68-jährige Frau bei einem Unfall am Mittwochmorgen kurz nach 10 Uhr auf der B 317. Die Frau wollte an der Einmündung Schopfheim-Mitte mit ihrem Honda nach links auf die B 317 in Richtung Zell einfahren und missachtete dabei nach Polizeiangaben die Vorfahrt eines auf der B 317 in Richtung Zell fahrenden Lasters. Dessen Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Laster rammte den Honda seitlich, so dass dieser sich beinahe überschlagen hätte. Zum Glück wurde bei der heftigen Kollision niemand verletzt, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 13 000 Euro. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.