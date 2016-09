Nachrichten-Ticker

00:03 Hillary Clinton hat Lungenentzündung

New York - Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Hillary Clinton, leidet an einer Lungenentzündung. Das teilte die Ärztin der 68-Jährigen, Lisa Bardack, Medienberichten zufolge mit. Demnach war die Erkrankung bereits am Freitag festgestellt worden, abends nahm die Ex-Außenministerin aber trotzdem noch an einer Veranstaltung zum Sammeln von Wahlkampfspenden teil. Am Sonntag musste sie dann die New Yorker Gedenkfeier zum 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2011 wegen Unwohlseins vorzeitig verlassen. Das lenkte den Blick auf ihren Gesundheitszustand.

23:45 Empörung über fremdenfeindliche Angriffe in Polen

Warschau - Dass ein polnischer Professor in einer Warschauer Straßenbahn attackiert und verletzt wurde, weil er Deutsch sprach, hat am Wochenende eine Welle der Empörung ausgelöst. Eine Vereinigung von in Deutschland lebenden Polen wandte sich mit einem Protestbrief an den polnischen Justizminister. Aktivisten riefen dazu auf, als Zeichen des Protests in den Warschauer Straßenbahnen demonstrativ in anderen Sprachen zu sprechen. Der Historiker Jerzy Kochanowski war in der Warschauer Straßenbahn von einem anderen Fahrgast geschlagen worden, weil er mit einem Kollegen aus Jena Deutsch gesprochen hatte.

23:37 Geköpfter Wolf in Brandenburg gefunden

Potsdam - Im Süden Brandenburgs ist ein geköpfter Wolf gefunden worden. Den Torso habe ein Mann am Nachmittag entdeckt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" über den Fund eines stark verwesten Wolfes in einem Maisfeld berichtet. Wölfe sind seit einigen Jahren wieder in Deutschland heimisch und stehen unter Artenschutz. In Brandenburg sind in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erschossene und auch geköpfte Wölfe gefunden worden - Ermittler sahen Trophäensammler am Werk.

22:45 Koalition will Streitthemen angehen - Flüchtlingspolitik außen vor

Berlin - Die Parteichefs der großen Koalition, Merkel, Seehofer und Gabriel, haben sich auf einen Fahrplan zur Lösung der in der Regierung strittigen Sachthemen geeinigt, den Flüchtlingsstreit aber ausgeklammert. Es habe Übereinstimmung gegeben, strittige Punkte etwa bei der Erbschaftsteuer, der Entgeltgleichheit von Männern und Frauen sowie der Angleichung der Renten in Ost und West in den kommenden Wochen zu lösen, hieß es anschließend. Anfang Oktober sei ein weiteres Treffen geplant. Die Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt nannte das Ergebnis der Koalitionsspitzen ein "Armutszeugnis".

21:50 Polizei findet Leiche nach Hubschrauber-Absturz im Schwarzwald

Furtwangen - Beim Absturz eines Leichthubschraubers im Schwarzwald ist mindestens ein 26 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Bei dem Toten handele es sich um den Piloten, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Seine Leiche hatten die Einsatzkräfte erst nach mehreren Stunden gefunden. Die Suche nach einer möglichen zweiten Person sei am Abend bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen worden. Der Hubschrauber war nach Polizeiangaben am Nachmittag in Freiburg zu einem Rundflug gestartet.